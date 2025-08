Tim Burtons Batman Filme kehren erst Ende August für eine Nacht in die Kinos zurück. 1989 Batman und 1992 Batman kehrt zurückBeide mit Michael Keaton werden am 25. August exklusiv an den Standorten von Dolby Cinema Screening Screen.

Dieser Remaster wird das erste Mal markieren, dass beide Filme in Dolby Vision und Dolby Atmos präsentiert werden und im Dolby -Kino von AMC Theaters im AMC -Theaterstandorte gezeigt werden. Tickets sind jetzt im Verkauf.

„Ich hatte diese Filme nicht mehr gesehen, seit ich sie gemacht habe, und sie sah sie mit dieser Klarheit, Schönheit, Farbe und Klang wirklich neu und aufregend an“, sagte Burton in einer Erklärung. „Dolby Atmos und Vision haben alles auf frische Weise zum Leben erweckt.“

