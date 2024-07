Brendan Fraser ist offiziell der Besetzung von beigetreten Druckein kommender Film, der die Tage unmittelbar vor dem D-Day erzählt. Wie Deadline berichtet, wird Fraser den Supreme Allied Commander Dwight D. Eisenhower spielen.

Druck In „The 4000“ wird Andrew Scott den britischen Wetterdienstchef James Stagg spielen, der zusammen mit Eisenhower die Wetterbedingungen für den Sturm auf die Normandie berechnete. Anthony Mars wird das historische Drama inszenieren, die Dreharbeiten sollen im September beginnen.

Der Film basiert auf David Haigs gleichnamigem Theaterstück. Haig und Maras haben das Drehbuch geschrieben, das angeblich das intensive Drama der Theaterproduktion einfangen und gleichzeitig den Rahmen erweitern soll, um die eigentliche Landung der Invasion darzustellen.

„In den 72 Stunden vor dem D-Day ist alles an seinem Platz, bis auf ein Schlüsselelement – ​​das britische Wetter“, heißt es in der offiziellen Zusammenfassung. „Der britische Chefwetteroffizier James Stagg wird aufgefordert, die folgenreichste Wettervorhersage aller Zeiten abzugeben, was ihn in eine angespannte Pattsituation mit der gesamten alliierten Führung bringt. Die falschen Bedingungen könnten die größte Invasion über das Meer vernichten, während jede Verzögerung das Risiko birgt, dass der deutsche Geheimdienst dahinterkommt. Da er nur seiner treuen Adjutantin Captain Kay Summersby vertrauen kann und von einer katastrophalen D-Day-Probe geplagt wird, liegt die endgültige Entscheidung beim Oberbefehlshaber der Alliierten, Dwight D. Eisenhower. Nur noch wenige Stunden, das Schicksal des Krieges und das Leben von Millionen stehen auf dem Spiel.“

Fraser erschien kürzlich in Mörder des Blumenmondes und spielte in Der Wal. Scott spielte seinerseits in Wir alle sind Fremde Und Ripley. Der Flohbeutel Der Schauspieler wurde auch für den kommenden dritten Teil der Messer Aus Serie.