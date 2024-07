Ein alter Unsterblicher, der sterben will, ein 78.000 Jahre altes Schwein und Keanu Reeves kommen in eine Bar. Der Barkeeper sagt: „Ja, darüber habe ich ein Buch gelesen.“ Zum Glück für den falschen Server hat Reeves bereits geschrieben Das Buch von Anderswodas im Science-Fiction-Universum seiner BRZRKR Serie.

Der Matrix Und John Wick star schrieb den Roman in Zusammenarbeit mit China Miéville, die bekannt ist für Werke wie Die Stadt & die Stadt Und U-Bahn-Station Perdido Street. Es handelt von einem alten Krieger, der versucht, seinem Leben einen Sinn zu geben, in der Hoffnung, dass er einen Weg findet, es irgendwann zu beenden. Das Buch von Anderswo erscheint am Dienstag, den 23. Juli (hier bestellen).

Der Roman ist nur der neueste Eintrag in der Welt von BRZRKR. Ursprünglich handelte es sich um eine von Reeves verfasste und 2021 veröffentlichte Graphic Novel-Reihe. Seitdem wurde die Geschichte von Netflix für eine Realverfilmung mit Reeves in der Hauptrolle und ein animiertes Spin-off aufgegriffen.

„Es war uns wichtig, dies auf eine Weise anzugehen, die etwas Neues machte, etwas, das sehr spezifisch literarisch war im Sinne der Verwendung des Romans und der Verwendung der Romanform, das dennoch unverhohlen und freudig ein BRZRKR Roman, der der Vorlage gerecht wird“, sagte Miéville über Das Buch von Anderswo im Interview mit Die New York Times.

„Das Showbusiness betrachtet es als: Was können wir sonst noch tun, aber ich gehe es aus der Sicht des Künstlers an, als: Was können wir sonst noch machen“, fügte Reeves hinzu. „Von Anfang an habe ich gehofft, dass andere Schöpfer und Künstler, wie China sagte, mit den Spielzeugen spielen könnten.“

Reeves hat in den letzten Jahren in allen möglichen Medien experimentiert. Neben der Regie BRZRKR und Auftritte in Filmen wie John Wick Kapitel 4 oder die bevorstehende Sonic the Hedgehog 3er hat sich auch mit seiner Band Dogstar neu formiert. Die Band hat für Herbst 2024 eine Nordamerika-Tour geplant. Tickets gibt es hier.

Sie können auch Reeves und dem Rest von Dogstar beim Chatten über alles, was mit Musik zu tun hat, zuhören auf der Kyle Meredith mit … Podcast.