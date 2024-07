Jeden Monat, Folge richtet das Rampenlicht auf einen Künstler, der bereit für den großen Durchbruch ist mit CoSign. Im Juli 2024 geht diese Auszeichnung an die Londoner Künstlerin Lava La Rue und ihr kosmisches Debüt, STARFACE.

Science-Fiction ist aus vielen Gründen beliebt, aber ein Hauptgrund sind die Möglichkeiten, die Realität zu verbiegen. Haben Sie sich schon einmal über die starren Gegensätze der menschlichen Gesellschaft beklagt? Es gibt eine Welt, die darauf wartet, erfunden zu werden, frei von diesen Fesseln.

Die Londoner Künstlerin Lava La Rue hat kein Problem damit, Welten zu erschaffen, und ihr atemberaubendes Sci-Fi-Debüt STARFACE ist eine kosmische Odyssee, die sich in diese Grauzonen hinein neigt – in Bezug auf Geschlecht, Genre und Spezies. „Wenn es um Science-Fiction geht, kann man alles über einen Außerirdischen sagen und die Leute werden es nicht hinterfragen“, sagt Lava Folge über einen Videoanruf. Sie beziehen sich auf Starface, einen geschlechtsneutralen Alien, der auf der Erde notgelandet ist und der Protagonist der Reise des Albums ist.

„Man könnte sagen: ‚Ja, dieser Außerirdische hat kein Geschlecht‘, und niemand könnte sagen: ‚Nein, nein, natürlich muss er ein Geschlecht haben, weil …‘ Alter, das ist ein Außerirdischer! Wenn es um Science-Fiction geht, akzeptieren die Leute also einfach die Realität, die man ihnen präsentiert.“

Mit einer reichen Mischung aus Funk, Psychedelic Rock, R&B und Dream Pop, STARFACE reicht von erdgebunden bis stratosphärisch und wirft dabei große Fragen über die Menschheit auf. Wie der titelgebende Alien des Albums lässt sich Lava La Rue nicht auf einen bestimmten Stil festlegen oder beschränken, sondern färbt stattdessen jedes Lied mit demselben psychedelischen pfirsich-lila Farbton. Sogar die Beschreibung des Sounds des Albums ist ein Sammelsurium von Ideen – „Funkadelic Britpop“ ist, wie Lava es hört.

Aber unter all den schillernden Klangschichten, STARFACE ist ein Konzeptalbum, das nur wenige Schritte von einem Science-Fiction-Liebesfilm entfernt ist. teilt den Unterschied zwischen dem Film mit David Bowie in der Hauptrolle Der Mann, der vom Himmel fiel und was Lava als „Lesbisch“ bezeichnet Ziggy Stardust.„Das Projekt folgt dem titelgebenden Alien Starface, der in Großbritannien notlandet und seine wahre Mission entdeckt: Die Menschheit zu retten und uns davon abzuhalten, so selbstzerstörerisch zu sein. Laut Lava wird Starface jedoch „am Ende selbst ein wenig selbstzerstörerisch.“

Währenddessen entwickelt sich eine Dreiecksbeziehung zwischen Starface, einem Mädchen und dem Freund des Mädchens (was in „LOVEBITES“ wunderbar thematisiert wird). Lava nimmt die Gier der Konzerne und die „Arbeiten-bis-zum-Umfallen“-Einstellung aufs Korn, um zu verdeutlichen, warum die Menschheit leidet (der Doppelschlag von „CHANGE“ und „HUMANITY“). 17 Songs später endet es mit einem Cliffhanger, bei dem Lava als Starface trällert: „Ich machte eine Bruchlandung an dem Tag, als wir uns das erste Mal trafen/ Und sah, wie sich das Schicksal der Welt änderte/ Soll ich hier bleiben?/ Oder dich retten?“