Lady Gaga spielt die musikalische, mörderische Harley Quinn neben Joaquin Phoenix‘ Joker im neuen Trailer für Joker: Folie à Deux. Sehen Sie es sich unten an.

Als Fortsetzung von Todd Phillips‘ Originalfilm aus dem Jahr 2019. Joker: Folie à Deux beginnt dort, wo Joker aufgehört – mit Arthur Fleck (Phoenix) im Arkham State Hospital, der wegen des Mordes am Talkshow-Moderator Murray Franklin inhaftiert ist.

Der neue Trailer folgt Joker: Folie à Deux‚s erster Teaser-Trailer, der im Mai erschien und den „Jukebox-Musical“-Stil des Films bestätigte. Einer unserer mit größter Spannung erwarteten Filme des Jahres 2024, der offizielle Logline des Films lautet: „Nachdem Arthur Fleck Murray Franklin live im Fernsehen ermordet hat, wird er im Arkham State Hospital eingesperrt, wo er Harleen Quinzel trifft. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander und erleben durch ihre gemeinsamen Wahnvorstellungen musikalischen Wahnsinn, während Flecks Anhänger eine Bewegung gründen, um ihn aus Arkham zu befreien, was letztendlich zum kriminellen Imperium des Clown Prince of Crime führt.“

Obwohl Phillips‘ Film von 2019 als eigenständiges Werk gedacht war, Joker: Folie à Deux wurde offiziell für 2022 bestätigt. Phillips kehrt als Regisseur zurück und schrieb das Drehbuch mit Original Joker Autor Scott Silver. Neben Joaquin Phoenix und Lady Gaga Joker: Folie à Deux außerdem mit dabei: Zazie Beets (wieder in ihrer Rolle als Sophie Dumond), Brendan Gleeson, Katherine Keener, Steve Coogan und mehr.

Der Titel des Films geht auf eine psychische Störung namens Folie à Deux oder geteilte Psychose zurück, bei der zwei Personen an Wahnvorstellungen leiden. Um das Ganze noch theatralischer zu machen, bat Lady Gaga am Set von Berichten zufolge darum, mit einem anderen Namen angesprochen zu werden. Joker: Folie à Deux um ihr zu helfen, in ihrer Rolle zu bleiben.

Joker: Folie à Deux wird am 4. Oktober in die Kinos kommen.