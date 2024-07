Deftones haben die Details ihres jährlichen Dia De Los Deftones-Festivals bekannt gegeben, das am 2. November im Petco Park in San Diego stattfinden wird. Bei der Ausgabe 2024 werden die Alt-Metal-Veteranen von IDLES, Sunny Day Real Estate, HEALTH und anderen auf dem Programm begleitet.

Das eintägige Festival umfasst auch Auftritte von Paris Texas, Duster, Gel und Qendresa. Die bereits erwähnten Sunny Day Real Estate werden ihr bahnbrechendes Album von 1994 spielen. Tagebuch vollständig.

Sichern Sie sich hier Deftones-Tickets

Ein Künstler-Vorverkauf beginnt am Mittwoch (24. Juli) um 10 Uhr PT, gefolgt von einem Live Nation-Vorverkauf am Donnerstag (25. Juli) um 10 Uhr PT mit dem Code KLIMPERNund ein allgemeiner Verkauf beginnt am Freitag (26. Juli) um 10 Uhr PT über Ticketmaster. Fans können auch nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Termine über StubHub erwerben, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

Ab sofort ist das Fest eine seltene Gelegenheit, Deftones in diesem Jahr auftreten zu sehen. Die Band hat an einem neuen Album gearbeitet und hat für 2024 nur noch wenige Auftritte geplant, darunter Lollapalooza in Chicago am 3. August und eine einmalige Show mit System of a Down in San Francisco am 17. August.

Der Dia De Los Deftones in diesem Jahr ist die fünfte Ausgabe des Festivals, bei dem in den vergangenen Jahren Künstler wie Turnstile, Knocked Loose, Gojira, Chvrches und andere auftraten.

Sehen Sie sich unten das Lineup-Poster für Dia De Los Deftones 2024 an.