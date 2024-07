Die sechste und letzte Staffel von Was wir im Schatten tun hat einen Premierentermin bei FX erhalten.

Staffel 6 der bei Fans beliebten Vampir-Comedy-Serie startet am 21. Oktober mit den ersten drei der elf neuen Folgen. Danach wird sie wöchentlich veröffentlicht und am nächsten Tag auf Hulu gestreamt.

Im letzten Teil der Serie werden Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry), Colin (Mark Proksch) und Guillermo (Harvey Guillén) eine Reihe von Abenteuern erleben, „um ihren Platz und ihre Bestimmung in dieser verrückten, durcheinandergeratenen Welt zu finden.“ Dazu gehören der Einstieg ins Berufsleben, ein Besuch in New Hampshire, ein Abendessen mit Menschen, die Feier des Barons und die Beschwörung eines Dämons.

„Nach einer sehr kurzen Zeit als ausgewachsener Vampir überdenkt Guillermo sein Leben“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Wer ist er, wenn nicht ein Vertrauter, der alles tun wird, um seinem Meister zu gefallen, in der Hoffnung, eines Tages in einen Vampir verwandelt zu werden? In der Zwischenzeit überdenken auch die Vampire ihr Leben. Als ihr ehemaliger Mitbewohner nach einem 50-jährigen Nickerchen wieder auftaucht, wird ihnen klar, wie wenig sie in einem halben Jahrhundert getan haben – kein einziges Ziel erreicht, kein einziger Traum verfolgt, kein einziger Teil der Neuen Welt erobert (außer ihrer Straße und einem Teil der Ashley Street).“

Letzte Woche, Was wir im Schatten tun wurde für acht Emmy Awards nominiert, darunter Beste Comedyserie und Bester Schauspieler in einer Comedyserie für Berry.

Lesen Sie, warum Staffel 5 von Was wir im Schatten tun war eine der besten TV-Shows des Jahres 2023 und bekommen Sie einen Eindruck davon, was die Show so besonders macht, indem Sie unser Interview mit den Stars Kristen Schaal, Harvey Guillén, Natasia Demetriou, Mark Proksch und Kayvan Novak lesen.

Alle fünf Staffeln der Serie werden jetzt auf Hulu gestreamt. Neue Abonnenten können Hulu.