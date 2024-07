Die Tonhöhe: Ihr freundlicher Nachbar Deadpool (Ryan Reynolds) ist zu Beginn seiner schicksalshaften Zusammenarbeit mit seinem neuen Kumpel Wolverine (Hugh Jackman) nicht am besten dran. Wade Wilson hat seine Selbstjustiz aufgegeben und führt nun ein ruhiges Leben. Er ist froh, gute Freunde in seinem Leben zu haben, aber das Leben fühlt sich an, als ob es ihm an Sinn mangelt – und dass seine kleine Existenzkrise dazu geführt hat, dass seine langjährige Liebe Vanessa (Morena Baccarin) die Beziehung beendet hat, hilft definitiv nicht.

Wade bekommt jedoch einen guten Grund, wieder aktiv zu werden, als Agenten der Time Variance Authority ihn zu ihrem Hauptquartier zurückbringen, wo ihn ein Beamter mit dem sehr plausiblen Namen Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) darüber informiert, dass Wades Zeitlinie kurz davor steht, aus Gnade getötet zu werden. Also muss Deadpool jetzt das Multiversum durchsuchen, um einen Wolverine zu finden (2017). Logandas auf Disney+ gestreamt wird, enthüllt das Schicksal von Wolvie, dem Wesen seiner Welt, das helfen kann, seine Zeitlinie zu retten – und, was noch wichtiger ist, die Menschen darin, die er liebt.

Er könnte zusätzliche Hilfe brauchen. Von anderen … bekannten Gesichtern. Es gibt keinen Cameo-Auftritt von Taylor Swift. Aber ansonsten ist jeder Freiwild.

Diese Zeitleisten können so verwirrend sein: Es lohnt sich, alles zu tun, um Spoiler für die Cameos zu vermeiden, die in Deadpool und Wolverinedas nicht enttäuscht, wenn es darum geht, einige wirklich wilde und urkomische Deep Cuts zu liefern. Die Erwartungen auf diesem Niveau sind natürlich ziemlich hoch, wenn man bedenkt, wie sehr das Marvel Cinematic Universe Insiderwitze und Anspielungen liebt, ganz zu schweigen von der Totes Schwimmbad Das zutiefst metaphysische Storytelling der Serie. Doch Mr. Pools offizieller Eintritt ins MCU stützt sich stärker denn je auf Details, die von langjährigen Fans dieser Filme und Serien geschätzt werden sollen.

Davon ist so viel in den Film gepackt, dass es wahrscheinlich das Beste ist, dass der emotionale Bogen des Films sehr, sehr einfach ist: Deadpool fehlt ein Ziel, bis das Ziel buchstäblich an seine Haustür klopft und ihm sagt, dass sein Universum untergeht. Es ist eine kluge Entscheidung des fünf Die im Abspann genannten Autoren dieses Films lassen vielleicht einige wichtige Details hinsichtlich der Verbindung zwischen den Darstellern aus diesen verschiedenen Universen ein wenig vage, richten den Fokus aber trotzdem auf Deadpool und Wolverine, die endlich zusammen sind.

Ein nettes Paar raffinierter Krimineller aus Down Under: In dieser Rezension versuche ich, die Erwähnung vieler oberflächlicher Freuden des Films zu vermeiden – die Tiefe von einigen dieser tiefen Schnitte, ganz zu schweigen davon, in welchem ​​Ausmaß Deadpools fortlaufender Metakommentar auf sehr reale Probleme innerhalb des MCU anspielt. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass, wenn Sie Ihre Kinokarte kaufen, weil Sie Ryan Reynolds als Deadpool gegen Hugh Jackman als Wolverine kämpfen sehen möchten, eine Armee ausgebildeter Profis sehr hart daran gearbeitet hat, Ihren Traum wahr werden zu lassen. (Vielleicht mehr als einmal, im Laufe der zwei Stunden und sieben Minuten langen Laufzeit des Films.)