Desert Daze, das langjährige Alternative- und Psych-Rock-Festival mit Zentrum am Lake Perris in Kalifornien, hat sein beeindruckendes Lineup für 2024 bekannt gegeben, mit Jack White, Cigarettes After Sex, Alex G, The Mars Volta, Thundercat und Fleet Foxes an der Spitze des Programms.

Das Festival findet vom 10. bis 13. Oktober vier Tage lang am Moreno Beach in Lake Perris statt. Die diesjährige Ausgabe ist die erste seit 2022 – Desert Daze gab letztes Jahr bekannt, dass 2023 ein Brachjahr sein würde und sie 2024 wieder aufgenommen würden.

Weitere bemerkenswerte Acts bei Desert Daze 2024 sind Liz Phair, 100 gecs, Sleep, De La Soul, Marc Rebillet, The Kills, DIIV, Beach Fossils, Unwound, Power Trip, Floating Points, Danny Brown, Low’s Alan Sparhawk, Wisp, Hinds, Sasami und viele mehr. Ebenfalls geplant sind spezielle Album-Playthroughs von Death From Above 1979 (mit ihrem Album von 2004). Du bist eine Frau, ich bin eine Maschine) und Temples (ihr Debüt 2014 Sonnenstrukturen).

Unterdessen kuratieren das Aufnahmestudio, Veranstaltungszentrum und Hotel Gold Diggers in Los Angeles eine spezielle „In the Desert“-Show für das Festival, bei der Makaya McCraven, Jeff Parker von Tortoise und mehrere andere auftreten. Kathleen Hanna von Bikini Kill und Le Tigre wird außerdem einen Auszug aus ihren Memoiren lesen. Rebel Girl: Mein Leben als feministische Punkerin im Gespräch mit Cedric Bixler-Zivala von At the Drive-In und The Mars Volta, und David Lynch wird „Remote Midnight Messages“ vortragen.

Wochenendpässe sowie Camping- und Parkausweise sind ab Freitag, den 26. Juli, um 10:00 Uhr PST auf der Website von Desert Daze erhältlich.