Die Tonhöhe: Basierend auf dem gleichnamigen Film von 1981. Zeitbanditen folgt einer zusammengewürfelten Gruppe von Hooligans, die durch die Zeit ziehen, um die größten Reichtümer der Geschichte zu stehlen. Unterwegs trifft die Bande (die in etwa von Lisa Kudrows Penelope angeführt wird) auf Kevin (Kal-El Tuck), einen fröhlichen, faktenliebenden Jungen, der nicht so recht in seine bildschirmbesessene Familie passt.

Während ihrer Reisen versuchen The Supreme Being (Taika Waititi) und Pure Evil (Jemaine Clement), zwei gottähnliche Wesen, die Baupläne des Universums (das Gerät, das der Bande ihre Fähigkeit zum Zeitsprung verliehen hat) zurückzustehlen. Letztendlich müssen sich die Time Bandits zusammentun, um Kevins Familie und eigentlich die Welt zu retten.

Was wir im Schatten (des ursprünglichen Quellmaterials) tun: 2019 adaptierte FX Waititi und Clements Vampir-Mockumentary Was wir im Schatten tun in eine Fernsehserie, die mehrere Staffeln umfassen sollte; obwohl die Show den gleichen Namen trägt, folgt sie anderen Charakteren und unternimmt keinen Versuch, die Ereignisse des Films nachzubilden. Waititi und Clement müssen sich Notizen gemacht haben, denn für ihre Adaption von Zeitbanditenhaben sie ähnliche Taktiken angewandt.

Jenseits des Elevator Pitch – ein Kind reist mit einer Gruppe magischer Diebe durch die Zeit und vermeidet dabei die Version von Gott und Teufel in dieser Welt – ist die Handlung von Zeitbanditen (die Apple TV+ Serie) unterscheidet sich ziemlich von Zeitbanditen (der Terry-Gilliam-Film aus den 80ern). Der Originalfilm schien weitgehend in Gilliams Monty-Python-Hintergrund verwurzelt zu sein, wobei die Szenen oft wie ausgedehnte Sketche rüberkamen, die von einer Art trockenem, zynischem Humor durchdrungen waren (und das meine ich als Kompliment). Inzwischen fühlt sich die Show, nun ja, viel mehr wie eine Fernsehshow an, die sich an ein zeitgenössisches Publikum richtet.

Dies bedeutet, dass das Tempo und der Ton sehr modern sind, und obwohl die Serie insgesamt mehrere Stunden länger läuft als der Originalfilm, geht sie viel vorsichtiger mit ihren kostbaren Minuten um. Während ein Teil des Charmes von Zeitbanditen (1981) ist die bizarre, unerwartete Art und Weise, in der sich die Handlung entfaltet. Solche Anpassungen waren wahrscheinlich die richtige Entscheidung, um aus der Geschichte ein Action-Abenteuer im Jahr 2024 zu machen.

Die Banditen stehlen dein Herz: Die Abweichungen vom Ausgangsmaterial beschränken sich jedoch nicht nur auf Ästhetik und Handlung der Show, denn es gibt eine völlig neue Besetzung verrückter Charaktere, die Sie beim Zuschauen erfreuen wird. Die neue Version der Time Bandits wendet sich von der schroffen, unvollkommenen, aber mehr oder weniger kompetenten Crew von Gilliams Original ab. Stattdessen bietet die neue Bande eine Besetzung urkomischer, gutherziger, tollpatschiger Clowns, von denen einer liebenswerter ist als der andere.