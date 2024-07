Burial hat die Filmmusik für Harmony Korines neuen Film komponiert Baby Invasiondessen Premiere diesen Sommer bei den Filmfestspielen von Venedig stattfinden soll.

Baby Invasion ist nicht Burials erster Filmmusikvertonung. Er komponierte auch die Filmmusik für Andrea Arnolds Vogel mit Barry Keoghan in der Hauptrolle, der im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte.

Korines neuer Film, der als surrealer Home-Invasion-Thriller angepriesen wird, stammt von seiner Firma EDGLRD. Er wurde als Ego-Shooter gedreht und nutzte künstliche Intelligenz, um die Gesichter der Eindringlinge mit denen von Babys zu vertauschen.

„Wir werden diese fast schon verrückten Cartoon-Filter erstellen, die diese Eindringlinge haben werden, die sie die ganze Zeit tragen werden, aber dann kann man sie möglicherweise auch im Laufe der Zeit ändern“, sagte der Filmemacher zuvor Vielfalt.

Die offizielle Beschreibung lautet: „Baby Invasion ist ein neues ultrarealistisches Multiplayer-FPS-Spiel, das einer Gruppe von Söldnern folgt, die Babygesichter als Avatare verwenden, um ihre Identität zu verbergen. Die Aufgabe besteht darin, die Villen der Reichen und Mächtigen zu betreten und nichts zurückzulassen. Die Spieler müssen jedes Kaninchenloch erkunden, bevor die Zeit abläuft.“

Anfang des Jahres veröffentlichte Burial die Doppelsingle „Dreamfear / Boy Sent from Above“, bevor er sich mit Kode9 für die Split-Single „Phoneglow“ / „Eyes Go Blank“ zusammentat.

Korines letzter Film, Aggro Dr1ftfeierte im vergangenen September in Venedig Premiere. Der Film ist noch nicht offiziell in den Kinos erschienen.