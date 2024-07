Cameos sind seit der Entstehung des Marvel Cinematic Universe ein Markenzeichen, als Samuel L. Jacksons Nick Fury zum ersten Mal am Ende von Ironman um Tony Stark zu sagen, dass er nicht allein war. Mit dem Beginn der Multiverse Saga nach-Avengers: Endgamehaben sich die Möglichkeiten für unerwartete Pop-Ins exponentiell erweitert. Deadpool und Wolverine seinen Weg in die Kinos findet, wirft es die Frage auf: Wer wird sich der Besetzung in Überraschungs Deadpool 3 Kameen?

Seit bekannt wurde, dass Hugh Jackmans Wolverine mit Ryan Reynolds Deadpool zusammenarbeiten würde, schien die Tür für jedes Mitglied der X-Men-Filmreihe von Fox geöffnet zu sein. Halle Berrys Storm, James Marsdens Cyclops, Famke Janssens Jean Grey oder Ian McKellens Magneto könnten alle mitmachen. Deadpool und Wolverine dank seiner Universen- und Zeitlinien-Hopping-Prämisse. Tatsächlich alle der Marvel-Filme von Fox standen zur Debatte, und Berichte schienen die Rückkehr von Jennifer Garner als Elektra zu bestätigen.

Dann gibt es noch die extremen Wetten: Nachdem sie mit Regisseur Shawn Levy, Reynolds und Jackman beim Super Bowl gesichtet wurde, kamen Spekulationen auf, dass Taylor Swift die Rolle der Dazzler übernehmen würde. Die Gerüchteküche sprudelte über Gespräche darüber, dass Channing Tatum endlich eine Rolle als Gambit bekommen würde oder dass Superman Henry Cavill selbst einen Seitenhieb auf DC landen würde, indem er als Wolverine-Variante auftauchte.

Aber Marvel hat zugegeben, dass sie bei all dem Trubel mitgespielt und die hungrigsten MCU-Fans im Internet mit falschen Gerüchten gefüttert und falsche Informationen platziert haben, alles in dem Bemühen, die echten Cameo-Überraschungen den Kinos vorzubehalten. Das heißt, keiner der oben genannten Namen wurde von jemandem bestätigt, der tatsächlich am Film beteiligt war. Allerdings Trailer für Deadpool und Wolverine haben tatsächlich mehr als nur ein paar zusätzliche Besetzungsmitglieder enthüllt, manche davon haben wir schon lange erwartet, andere hätten wir nie erwartet.

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller bestätigten Deadpool und Wolverine Cameos. Schauen Sie später in dieser Woche noch einmal vorbei, da wir diese Liste aktualisieren werden, sobald die komplette Besetzung von Deadpool 3 wird bekannt gegeben, wenn der Film am 26. Juli in die Kinos kommt. Bitte Spoiler beachten! für alle, die sich bisher von Trailern ferngehalten haben!