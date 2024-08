Ein Britney Spears-Biopic basierend auf ihren Bestseller-Memoiren, Die Frau in mirist bei Universal Pictures in Arbeit. Böse Regisseur Jon M. Chu und Marc Platt sind für die Entwicklung des Films zuständig.

Spears verkündete die Neuigkeiten zum „geheimen Projekt“ am sozialen Medienund erzählte den Fans, dass Platt „immer meine Lieblingsfilme gemacht hat“. Als Produzent hat Platt an Filmen wie dem Natürlich blond Serie, Scott pilgrim gegen die Welt, La La LandUnd Böse.

Die Frauen in mir war nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 ein riesiger Erfolg. Lesen Sie unsere Rezension und holen Sie sich Ihr Exemplar hier.

In ihren Memoiren sprach Spears darüber, wie sie sich während ihrer Vormundschaft „infantilisiert“ fühlte, gab bekannt, dass sie mit Justin Timberlake eine Abtreibung hatte, und warf *NSYNC – und insbesondere Timberlake – vor, sie würden sich „zu sehr bemühen“, zu schwarzen Künstlern zu passen.

Der erste Teil von Chus Verfilmung von Bösemit Ariana Grande und Cynthia Erivo in den Hauptrollen, kommt am 22. November 2024 in die Kinos. Den offiziellen Trailer können Sie hier noch einmal sehen.

In der Zwischenzeit, Böser Teil Zwei ist derzeit für den 26.11.2025 geplant.