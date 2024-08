Das einzige, was seltsamer ist als die Zeiten, in denen wir derzeit leben, sind die republikanischen Kandidaten für das Präsidentenamt und das Vizepräsidentenamt. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, drückte es kürzlich so aus:: „Diese Typen sind komisch.“ Aber die Seltsamkeit der Politiker ist für die Amerikaner nichts Neues, besonders für diejenigen, die die HBO-Serie gesehen haben VeepDie Emmy-prämierte Komödie erwies sich nicht nur als vorausschauend, was den Aufstieg von Vizepräsidentin Kamala Harris zur voraussichtlichen Kandidatin der Demokraten bei den Wahlen 2024 anging, sondern sie bot uns auch eine Linse, durch die wir die Seltsamkeit von Kandidaten wie Donald Trump und JD Vance verstehen konnten, und zwar in Gestalt des sehr seltsamen, sehr peinlichen Jonah Ryan (Timothy Simons).

Während die Republikanische Partei ihre besten Spitzen auf den sehr erfahrenen, sehr normalen demokratischen Kandidaten richtet, wird klar, dass Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) nicht die größte Warnung aus David Mendels schwarzherziger politischer Satire war. Wenn Sie gesehen haben Veepich weiß, was Sie denken – „Huch“ ist so ziemlich das einzige Wort, das einem einfällt, wenn man an Jonah denkt, den absurden, wirklich schrecklichen Verbindungsmann des Weißen Hauses, der zum Incel-Blogger, zum Kongressabgeordneten von New Hampshire und schließlich zum Vizepräsidenten wurde. Aber in diesem „Huch“ steckt eine sehr reale, sehr deprimierende Erinnerung daran, dass Jonahs Rechtsextremismus in der Serie nicht im luftleeren Raum existiert – er ist bereits in den Reihen unserer Regierung vorhanden und blüht innerhalb der heutigen Republikanischen Partei.

Als Biden seinen Rücktritt bekannt gab, wurden die sozialen Medien mit Memes überschwemmt, die den turbulenten politischen Weg der fiktiven Selina mit dem von Vizepräsidentin Harris verglichen.

Doch ein tatsächlicher Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich ihrer Politik, Wirksamkeit und Absichten ist eine weitaus kompliziertere Angelegenheit. Veep hat einige große erzählerische Wendungen vorgenommen, die auf der Inkompetenz von Selina und ihrem Team beruhten, und es liegt an Ihnen, zu entscheiden, ob Sie Meyers charakterbedingten Narzissmus in Harris sehen oder nicht.

Unterdessen wird Jonah Ryan von der ersten Episode an von allen um ihn herum zu Recht verachtet. Er ist ein krasser, eingebildeter Trottel, der zunächst für nichts anderes als persönlichen Gewinn steht; bald wird seine politische Haltung gefestigt, als er aus Meyers Regierung verbannt wird, und Jonah nutzt seinen Status als „Außenseiter“, um Anhänger zu gewinnen.

Oft in VeepJonahs Unwissenheit wird mit mehr Macht belohnt, und als er in Staffel 7 seinen albernen Präsidentschaftswahlkampf beginnt, fliegt der bereits durchgeknallte Charakter komplett aus dem politischen Rahmen: Er tritt mit einem Anti-Impf-, Anti-Bildungs- und Anti-Einwanderungs-Programm an. Er heiratet schließlich seine Halbschwester (und denkt, sie wäre nur seine Stiefschwester, was immer noch seltsam ist), er kann nicht aufhören, rassistische und frauenfeindliche Beleidigungen auszusprechen, und ein Großteil seiner politischen Neigungen rührt einfach daher, dass er von der breiten Masse in DC entfremdet wurde

Aber das ist noch nicht alles: Vor seiner Kandidatur hat Ryan im Kongress die Entscheidungsfindung der Regierung buchstäblich erschwert, indem er wichtige Gesetze zur Schuldenobergrenze zunichtemachte und einen Regierungsstillstand herbeiführte. Er hat sogar eine relativ harmlose Sache ausgesucht, um die er unnötig viel Aufhebens machte: Er setzte sich (erfolglos) für die landesweite Abschaffung der Sommerzeit ein.