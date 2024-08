Obwohl es im Vergleich zu anderen Monaten vielleicht etwas ruhiger war, gab es im Juli 2024 eine ziemlich vielfältige Auswahl an Filmen und Fernsehsendungen, die alle auf Streaming-Diensten wie Netflix, Max, Prime Video, Hulu und Disney+ Premiere feierten. Dazu gehörten einige große Direct-to-Streaming-Premieren wie Beverly Hills Cop: Axel Fganz zu schweigen von weiteren überraschenden neuen Favoriten wie dem Genre-übergreifenden Meine Lady Jane und Taika Waititi und Jemaine Clements Zeitbanditen — die Art von Dingen, die jede Woche in Folge’s Stream On-Newsletter. (Hier abonnieren!)

Der Juli bescherte uns in einer faszinierenden Sammlung von Dokumentationen auch verschiedene Seiten der Musikindustrie: Ein dreiteiliger Blick auf ein Schneeballsystem epischen Ausmaßes, ein beeindruckendes, auf Film festgehaltenes Konzerterlebnis, eine legendäre Künstlerin, die versucht, das Verlorene wiederzuerlangen, und die Anfänge einer Kunstform, die mittlerweile zu einer olympischen Disziplin geworden ist. Sehen Sie sich unten das Beste vom Juli an, einschließlich der Auswahl des Monats! (Alle anderen Einträge sind alphabetisch sortiert.)

Auswahl des Monats: Dirty Pop: Der Boyband-Schwindel (FERNSEHER)

Geleitet von: David Terry Fine

Mit: AJ McLean, Howie Dorough, Chris Kirkpatrick, Michael Johnson, Patrick King, Erik-Michael Estrada

Streamen auf: Netflix

Es handelt sich um die seltene True-Crime-Dokumentation, in der ehemalige Boybands als Interviewpartner auftreten. Dabei sind es Typen wie AJ ​​McLean und Chris Kirkpatrick, die wichtige Einblicke in den Aufstieg und Fall von Lou Pearlman geben, dem Mastermind hinter den Backstreet Boys und N*Sync, dessen Geschäftsimperium sich schließlich als Schneeballsystem herausstellte. Die Geschichte, die in drei Episoden erzählt wird, ist faszinierend – ein absolutes Muss für jeden, der die Boyband-Ära überlebt hat.

32 Klänge (Film)

Geleitet von: Sam Grün

Streamen auf: Kriteriumkanal

32 Klänge war sofort einer meiner Lieblingsdokumentarfilme, als ich ihn letztes Jahr sah – er bietet einen unglaublich differenzierten Blick auf, nun ja, Ton, und ist gleichzeitig vollgepackt mit kleinen menschlichen Geschichten, die einem zu Herzen gehen und einem das Herz zusammenzucken lassen. (Im positiven Sinne.) Viel mehr werde ich dazu nicht sagen, außer dass ich Sie dringend dazu auffordere, sich die Anweisungen am Anfang anzuhören – wenn Sie den Film bequem zu Hause mit Kopfhörern ansehen können, sollten Sie dies in Erwägung ziehen.

Abigail (Film)

Geleitet von: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Gießen: Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Will Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud, Alisha Weir, Giancarlo Esposito

Streamen auf: Pfau

Ich war von der vorherigen Horrorkomödie des Produktionsteams Radio Silence begeistert, die wilde Bereit ist oder nicht — ihr Nachfolger ist einer jener Filme, bei denen eine grundlegende Zusammenfassung der Handlung ein wenig verrät, aber ich kann Ihnen viel Blut und ein herausragendes Ensemble versprechen, mit herrlich schrägen Darbietungen von Dan Stevens und Giancarlo Esposito. Vielleicht ein bisschen mehr Horror als Comedy, aber trotzdem ein unterhaltsamer Film.

Die Arche Staffel 2 (TV)

Erstellt von: Dean Devlin, Jonathan Glassner

Gießen: Christie Burke, Reece Ritchie, Richard Fleeshman, Stacey Michelle Read, Ryan Adams, Pavle Jerinić, Shalini Peiris, Christina Wolfe, Tiana Upcheva

Streamen auf: Pfau

Mein geliebtes postapokalyptisches „Im Weltraum läuft alles schief!“-Science-Fiction-Drama ist zurück! Die zusammengewürfelte Crew der Ark One kämpft erneut darum, unmögliche Widrigkeiten zu überleben, während sie nach einer neuen Heimat für die Menschheit sucht. Und Sie können sicher sein, dass die schlimme Situation, in der sich diese Nerds am Ende von Staffel 1 befanden, auch in der Premiere von Staffel 2 noch immer schlimm ist, mit der gleichen Furchtlosigkeit gegenüber dem Töten von Charakteren, die Staffel 1 so ein Fahrt.