Willkommen zurück bei Origins, unserer wiederkehrenden Serie, die Künstlern die Möglichkeit gibt, alles zu analysieren, was in ihre neueste Veröffentlichung eingeflossen ist. Heute gibt BoyWithUke Einblicke in seine neue Single „Ghost“.

BoyWithUke hat sein neues Album angekündigt, Ausbrennenerscheint am 8. November über AWAL Recordings – und die Maske ist offiziell gefallen. Für den als Charley Yang geborenen Künstler ist das abendfüllende Projekt eine Gelegenheit, den Zuhörern sein authentischstes Ich vorzustellen.

Ausbrennen dient als Abschied für die anfänglich maskierte Persona, die einen großen Anteil an Yangs Aufstieg zum Ruhm über TikTok und soziale Medien hatte. Jetzt, da er bereit ist, sein nächstes Kapitel zu beginnen, hat der Künstler bestätigt, dass das Album das letzte Projekt unter dem Namen BoyWithUke sein wird.

Die Albumankündigung wird von einer neuen Single begleitet, „Ghost“, einer Mischung aus R&B und Alternative-Rock, die an Genre-Favoriten wie 21 Pilots oder seinen eigenen Kollaborateur blackbear erinnert. „Ich hatte viel Spaß beim Schreiben des Songs, und selbst nachdem ich ihn tausende Male anhören musste, ist er mir noch immer nicht zu langweilig geworden“, erzählt er. Folge.

Während Sie auf die Veröffentlichung der vollständigen LP im November warten, hören Sie sich unten „Ghost“ an und lesen Sie weiter, um BoyWithUkes Analyse der wichtigsten Inspirationen des Songs zu erfahren.

Ausbrennen Kunstwerk: