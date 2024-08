ESPN, Warner Bros. Discovery und Fox Corp. bündeln ihre Kräfte für einen neuen eigenständigen Sport-Streaming-Dienst.

Der neue Streaming-Dienst mit dem offiziellen Namen Venu Sports wird die Sportinhalte und Lizenzen beider Unternehmen in einem einzigen Paket bündeln. Abonnenten haben damit Zugriff auf ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ABC, Fox, FS1, FS2, BTN, TNT, TBS, truTV und ESPN+ sowie auf Hunderte von Stunden an Spielen der NFL, NBA, MLB und NHL, College-Football und -Basketball, Tennis, UFC, Formel 1 und NASCAR.

Der Dienst soll im Herbst eingeführt werden und 42,99 US-Dollar pro Monat kosten. Er wird sowohl als eigenständige App als auch als Teil eines Pakets mit Disneys ESPN+ und Hulu sowie WBDs Max erhältlich sein.

Entsprechend Der Hollywood Reporterwird jedes Unternehmen ein Drittel des neuen Streaming-Dienstes besitzen und ihm seine Inhalte auf nicht-exklusiver Basis lizenzieren.

Holen Sie sich hier NBA-Tickets

Streamer haben sich in den letzten Jahren mehr auf Sport konzentriert, um der Abonnementmüdigkeit entgegenzuwirken und das allgemeine Engagement der Nutzer zu erhöhen. Letztes Jahr kaufte YouTube DirecTV die Rechte am NFL Sunday Ticket ab und Apple TV wurde zum exklusiven Streaming-Zuhause der MLS. Vor kurzem erwarb Netflix die Rechte, exklusiv die WWE-Serien zu übertragen. Montag Nacht Raw ab Januar 2025 und wird die NFL-Spiele am Weihnachtstag für die nächsten drei Saisons streamen. Unterdessen hat Prime Video erst letzte Woche ein Paket mit NBA-Spielen erworben (auf Kosten von Warner Bros. Discovery).

Warner Bros. hat seinerseits im vergangenen Oktober ein Sportangebot zu Max hinzugefügt, das Abonnenten die Möglichkeit bietet, Sportprogramme von TBS, TNT und TruTV ohne zusätzliche Kosten zu streamen (das Unternehmen beabsichtigt jedoch, irgendwann in der Zukunft eine zusätzliche Gebühr für Sport zu erheben). ESPN arbeitet daran, bis 2025 als Direct-to-Consumer-Streaming-Dienst auf den Markt zu kommen.