Mit seinem neuen Album Kein Name, Jack White fordert uns auf, so zu tun, als ob wir so tun würden. Andere Künstler stellen sich vor, sie wären ein Außerirdischer, der die Erde besucht, oder ein Cowboy auf der Weide, aber mit diesem Titel und der Veröffentlichung stellte White eine andere Frage: Was wäre, wenn Sie noch nie von Jack White gehört hätten? Was wäre, wenn Sie sein neuestes Soloalbum ohne Kontext hören könnten – ohne jedes Riff mit „Icky Thump“ oder „Seven Nation Army“ zu vergleichen – als hätte das Projekt nicht einmal einen Namen?

Einige Kunden von Third Man Records bekamen am 19. Juli einen kleinen Vorgeschmack auf dieses Erlebnis, als sie zusammen mit ihren Einkäufen kryptische Vinyls erhielten, weiß wie eine Seite und leer bis auf die Worte „NO NAME“. Aber nachdem ich gerade drinnen war, weißt du, Third Man Records, die meisten von ihnen müssen den 49-jährigen Autor schon lange im Verdacht gehabt haben, bevor sie die Nadel fallen ließen. Als White die ersten Worte zischt: „Jackie sagte, sie habe dich gewarnt“, gab es keinen Zweifel mehr. Whites Stimme ist Kult und seine historisch geprägten Gitarrenklänge haben Generationen inspiriert.

Holen Sie sich hier Jack White-Tickets

Wenn man jedoch akzeptiert, dass Schauspieler während Musicals in Gesang ausbrechen oder dass Polizisten in Fernsehsendungen ihre Arbeit gut machen, obwohl viele Menschen scheinbar sterben, nachdem sie mit den Ermittlungen begonnen haben, kann man mit Whites weißem Vinyl und leeren Rahmen für Kein Name, wenn Sie wollen.

Selbst wenn Sie nichts anderes wüssten, wüssten Sie, dass dieser Typ shredden kann. Kein Name beginnt mit einer bluesig angehauchten Gitarrenlinie mit einer Melodie, die an JS Bach erinnert: dichte Variationen einiger Ideen, die sich gegenseitig über die Bünde jagen. Die Gitarren von „Bless Yourself“ könnten nicht unterschiedlicher sein und kommen in klobigen Kettensägenrissen, während das Hauptthema von „That’s How I’m Feeling“ seidige Einfachheit ist: vier Noten mit tieferer Stimmung, die einen verdammt guten Pop-Hit hätten antreiben können, nur dass sie statt eines Pop-Hooks eine Garage-Rock-Explosion auslösen. Kein Name ist ein Liebesbrief an die Gitarre, mit einigen der einfallsreichsten und abwechslungsreichsten Riffs dieses Jahres.

Die Texte reichen von schlicht über surreal bis hin zu spielerisch hinterhältig. In „Archbishop Harold Holmes“, einer religiösen Parodie, erweckt er einen Kettenbrief zum Leben. „Aber du musst es sieben Freunden erzählen“, intoniert er. „Du musst zuerst sieben Freunde mitbringen/ Und sei nicht egoistisch und behalte das alles für dich/ (Und iss keine Schalentiere!)“

Die Verspottung, die er über „shellfish“ macht, ist köstlich, und es macht ihm genauso viel Spaß, seinen Frust an der Welt auszulassen. „It’s Rough on Rats (If You’re Asking)“ ist einer der Höhepunkte von Seite A, der stärkeren der beiden Seiten. Darin denkt White sowohl darüber nach, was die Menschen der Erde angetan haben, als auch über unseren sich verändernden Platz auf ihr:

„So schlimm es auch ist“, heult er, „Es muss hart für Ratten sein/ Die Welt ist schlimmer als damals, als wir sie vorgefunden haben/ Es muss hart für Ratten sein.“ Seine Stimme zittert und knallt wie eine brennende Peitsche, als er hinzufügt: „Aber ich sollte aufhören, mich jedes Mal zu beschweren, wenn es regnet/ Denn ich bin immer noch kein Katzenfutter!“