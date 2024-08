Eines der besten Dinge an diesem Zeitalter des Fernsehens ist, dass es so viele Shows, die nicht so recht in die Kategorien Komödie und Drama passen – eine wunderbare Explosion einzigartig erzählter Geschichten, die mehrere Genres vermischen. Diese Shows haben nicht nur viel Beifall von Publikum und Kritikern bekommen, sondern auch Anerkennung bei den Emmy Awards, der nach wie vor angesehensten Preisverleihung für großartiges Fernsehen. Dazu gehören FXs Der Bärdie bei den 75. Emmys als herausragendste Comedyserie ausgezeichnet wurde.

Und das führt uns zu der Frage, die in den letzten Wochen mehr als einmal gestellt wurde, seit die Koch- und Nine Inch Nails-Serie im Juli 23 Emmy-Nominierungen erhielt. Die Beantwortung dieser Frage führt jedoch tatsächlich zu vielen anderen Fragen, einem tiefen Eintauchen in die Geschichte der Emmy Awards und vielleicht zur Entdeckung eines seltsamen Fehlers auf der offiziellen Emmy-Website. Lassen Sie uns also mit den Grundlagen beginnen …

Warum ist Der Bär ist als Comedyserie nominiert? Staffel 3 war nicht lustig!

Das Wichtigste, was ich gleich zu Beginn erwähnen muss: Aufgrund der Art und Weise, wie die Berechtigung funktioniert, Der Bär Staffel 3 wurde nicht nominiert für beliebig Emmys noch nicht vergeben – es wird für die Auszeichnungen 2025 in Betracht gezogen. Es ist Der Bär Staffel 2 erhielt in diesem Sommer 23 Nominierungen und wird bei der Emmy-Verleihung am 15. September wahrscheinlich ziemlich gut abschneiden.

Ist Der Bär gilt als Komödie, weil (die meisten) Folgen etwa 30 Minuten lang sind?

Die Antwort darauf ist eigentlich nein, nicht offiziell. So unterscheidet die TV Academy derzeit in den offiziellen Regeln:

Unter KOMÖDIE- UND DRAMASERIEN versteht man Sendungen mit mehreren Folgen (mindestens sechs), wobei der Großteil der Laufzeit von mindestens sechs Folgen bei Comedyserien überwiegend komödiantischer Natur bzw. bei Dramaserien überwiegend dramatischer Natur ist, wobei das fortlaufende Thema, die Handlung und die Hauptfiguren unter demselben Titel präsentiert werden und eine Kontinuität der Produktionsaufsicht besteht.