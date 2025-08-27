Bruce Willis ‚Frau hat zwei Jahre nach der Diagnose von Frontotemporal Demenz ein Gesundheits -Update über den Schauspieler geteilt.

Emma Heming Willis machte die Offenbarung während eines Interviews für das TV -Special Emma & Bruce Willis: Die unerwartete Reisedas heute Abend um 20:00 Uhr ET auf ABC debütiert und morgen auf Hulu und Disney+streamen wird.

Während des Interviews ergab Heming Willis, dass der Körper des Schauspielers zwar stark ist, die Krankheit jedoch seine Kommunikationsfähigkeit beeinflusst hat.

„Bruce ist immer noch sehr mobil. Bruce ist insgesamt sehr gesund“, erklärte sie Sawyer. „Es ist nur sein Gehirn, das ihm versagt … die Sprache geht und Sie wissen, wir haben gelernt, sich anzupassen. Und wir haben eine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren, was nur eine andere, andere Art und Weise ist.“

Heming Willis fuhr fort, dass vor dem Schauspieler 2022 (eine Spracherkrankung, die die Fähigkeit zu kommunizieren kann), in sozialen Situationen „nur ein wenig ruhiger“ war, im Gegensatz zu seinem üblichen Aufmerksamkeit, „gesprächig und sehr engagiert zu sein“. Die Diagnose führte dazu, dass der Schauspieler offiziell von der Schauspielerei zurückzog.

Weniger als ein Jahr nach der Aphasie -Diagnose wurde festgestellt, dass Willis auch eine frontotemporale Demenz hatte, was unter anderem „einen unvermeidlichen Rückgang der Funktionsweise verleiht“.

Trotzdem sagte Heming Willis, dass es immer noch Blitze der berühmten persönlichen Persönlichkeit des Schauspielers gibt: „Ich meine, wir bekommen immer noch diese Tage. Nicht Tage, sondern Momente… manchmal werden Sie dieses Funkeln in seinem Auge oder diesen Funken sehen, und, wissen Sie, ich werde einfach, wie, transportiert, und es ist nur schwer, weil es, wie diese Momente, wie diese Momente erscheinen, so, wie es geht.“ Siehe den Interviewclip (über Guten Morgen Amerika) unten.

https://www.youtube.com/watch?v=janrco0s1do