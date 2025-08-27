Schriftsteller/Produzent Gina Matthews (13 bis 30Anwesend Ist es nicht romantisch?) und ausführende Produzenten Gwen Stefani und Blake Shelton haben sich zusammenschließen Dorothyeine moderne Anpassung von Der Zauberer von Oz. Die YA-Serie „Musik infundiert“ wird laut Deadline „The Yellow Brick Road als Metapher für die Herausforderungen und Auswahlmöglichkeiten für junge Erwachsene heute“ verwenden.

In einer Aussage sagte Stefani: „Es ist eine kreative und moderne Sicht auf einen Klassiker, und es inspiriert mich für mich.“ Die Show befindet sich jetzt in Amazon’s Prime Video, um zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht zu werden.

Dorothy Wird nur das neueste Projekt sein, das von den klassischen Büchern von L. Frank Baum als zweiter Teil von Jon M. Chu’s inspiriert ist Böse Anpassung, Für immer kommt am 21. November in den Kinos.

Zusätzlich das Original von 1933 Zauberer von Oz wurde kürzlich in Vegas in die Kugel gebracht, um zum massiven kugelförmigen Bildschirm zu passen. Tickets für diese Erfahrung sind ab sofort verfügbar.