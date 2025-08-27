Bradley Cooper hat einen Sweet Spot für sich selbst gefunden und Filme über diejenigen geschrieben und leitet Maestro. Zumindest Ist das Ding an? handelt von einem Stand-up-Komiker, gespielt von Will Arnett, der sich von seiner Frau (Laura Dern) scheiden lässt und versucht, den Humor darin zu finden.

In der offiziellen Beschreibung, mit freundlicher Genehmigung von Searchlight-Bildern, heißt es: „Der Film dreht sich um Alex (Will Arnett), wenn er mit dem mittleren Alter und einer bevorstehenden Scheidung ausgesetzt ist und in der New Yorker Comedy-Szene einen neuen Zweck sucht, während Tess (Laura Dern) die Opfer, die sie für ihre Familie erbracht hat, konfrontiert ist, um sie zu navigieren, um sich mit dem Ko-Elternteil zu befassen. Der neue Trailer zeigt, dass Arnetts Alex die Bühne betritt und das Publikum in seine Notlage zieht, indem sie die Fakten über seine neue Lebensvereinbarung angibt. Neben Dern und Arnett umfasst die Besetzung Cooper, Andra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole, Ciarán Hinds und Scott Icenogle.

Cooper wurde ein Prestige -Kino -Liebling mit seinem ersten Film The The Ein Stern wird geboren Remake, das „flach“ in unseren Köpfen für das gesamte Jahr 2018 steckt und eine Menge Anerkennung für sein 2023 Leonard Bernstein Biopic erhielt. Maestro. (Er trat auch in der Premiere der vierten Staffel von überraschend auf Die gerechten Edelsteine.))

Schauen Sie sich den neuen Trailer an Ist das Ding an? unten. Der Film kommt am 19. Dezember in den Kinos.

https://www.youtube.com/watch?v=te5v3u79i6s