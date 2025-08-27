Es besteht eine nicht 0% -Chance, dass Sie das 50 -jährige Jubiläum von gefeiert haben Monty Python und der Heilige Gral durch nervige Angehörige mit einer unendlichen Flut von Zitaten. Belohnen Sie nun ihre heilige Geduld, dass sie ihre eigenen „Fleischwunden“ nicht mit einer Beobachtung der neu veröffentlichten 4K Ultra HD-Wiederveröffentlichung zugefügt haben.

Über Flackerner Mythosdie Remastered Heiliger Gral Berichten zufolge sieht es besser aus als je zuvor, da die verbesserte Video- und Audioqualität eine Menge Arbeit erledigt, um diese verrückte Neuinterpretation der Arthurian -Legenden von König Arthur und seinen Rittern des runden Tisches zu erweitern und zu vertiefen. Der wahre Grund, warum Sie sich bei dieser Wiederveröffentlichung einsetzen möchten, ist die Schar von Besonderheiten und anderen Bonus-Leckereien.

In der Steelbook-Version sind zwei brandneue Angebote enthalten. Das erste ist Es ist nur ein Tribut: 50 Jahre des Heiligen Gralsin dem eine Vielzahl berühmter Fans (darunter Suzzie Eddie Izzard, Marc Evan Jackson, Paul Feig und Craig Ferguson) den legendären Status und die Errungenschaften des Films des Films besitzen. Dann gibt es etwas, das als „Nahkheotrische Version des Films“ bezeichnet wird, was nur eine Minute kürzer ist und tatsächlich die VHS -Version des Films ist (oder nur ein wirklich grausamer Witz über das Publikum).

Der Rest der Funktionen war möglicherweise bereits in anderen Veröffentlichungen verfügbar, aber sie verdienen immer noch völlig Ihre Aufmerksamkeit. Dazu gehören ein Q & A von dem Tribeca Film Festival 2015 mit Terry Gilliam, Terry Jones, John Cleese, Eric Idle und Michael Palin; erweiterte Szenen und Outtakes; „Lost Animations“, die nie in den Film aufgenommen wurden; Die Suche nach den heiligen Gralsorten Mini-Doc; eine Lego -Erholung des „Camelots a Dumy Place“ -Gags; und die BBC -Filmabende Mini-doc während eines Set-Besuchs von 1974.

Nehmen Sie Ihre Kopie der Neuveröffentlichung jetzt über Amazon. Genießen Sie unten ein paar herausragende Momente der größten Abenteuerkomödie, die jemals gemacht wurde. Komm einfach nicht zu uns, wenn du den Film noch einmal überquote übergreift und aus deiner Stadt verbannt wird.

https://www.youtube.com/watch?v=13gaii1l7k4