Wren Graves (Managing Editor): Bereits im Jahr 2017, South Park Die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone sagten, sie hätten vor, Witze über Donald Trump zu „zurück“. „Es ist jetzt wirklich schwierig, als Satire Realität geworden ist“, erklärte Parker zu dieser Zeit. Noch vor dem letzten Jahr schienen sie die Absicht, sich an diesen Plan zu halten, und kündigten an, dass sie die Wahlen 2024 „absichtlich“ überspringen würden, wobei Parker hinzufügte: „Ich weiß nicht, was wir mehr über Trump sagen könnten.“

Irgendwie sagten sie mehr. Staffel 27 mit „Predigt auf dem ‚Mount“, einer von South Park‚S schockierendste Episoden seit Jahren mit lebhaften Witzen über Trumps Korruption und Penisgröße sowie Angriffe auf die Muttergesellschaft von Comedy Central, Paramount.

Es gibt eine Menge, in die Politik bis hin zu Medien, Unternehmensfinanzen bis zum Staat Satire im Jahr 2025 einzusteigen. Aber beginnen wir hier: Was hat sich geändert? Nach sieben Jahren, in denen so ziemlich jeder Interviewer erzählt wurde, der darum gebeten hat, Trump nicht zu berühren, warum glaubst du dann, dass sie nach den Wahlen 2024 so schnell so schnell geschwenkt haben?

Alex Young (Verlag): Ich werde nicht versuchen, Matt und Trey zu lesen, aber die einfachste Erklärung ist, dass sie im vergangenen Sommer mit David Ellison, CEO von Paramount/Skydance, mit dem damaligen CEO von Paramount/Skydance zusammengestoßen sind-während das Unternehmen die Trump-Administration auftrat. Das hat sie eindeutig abgeschaltet, wie die Erklärung, die sie bei der Ankündigung der Verschiebung der Show veröffentlicht haben, hervorgeht. Angesichts der Rekordbewertungen der Episode-ein 26-jähriges Hoch-und die daraus resultierende Reaktion des Weißen Hauses wäre Matt und Trey verrückt, diese Handlung nicht weiter zu verfolgen.

Liz Shannon Miller (Senior Entertainment Editor): Aus meiner Sicht ist es so, als würde die Antwort aus dem Grad kommen, in dem die Trump -Regierung versucht hat, das moderne amerikanische Leben zu übernehmen, wobei Trump selbst eine Figur so viel prominenter als während seiner ersten Regierung war. Für zwei Leute, die eine klare Leidenschaft für herausfordernde Autorität haben, ist der Köder zu verlockend, insbesondere wenn man bedenkt, wie viel Material diese aktuelle Verwaltung ihnen in Bezug auf übertriebene politische Entscheidungen und lächerliche Charaktere gibt. Nachdem ich gesehen habe, wie die Show Kristi Noem und JD Vance dargestellt hat, bin ich zunehmend gespannt darauf, wie sie auf Robert F. Kennedy Jr.