Hollywood-Schwergewichte stehen an Executive Produce das Israel-Gaza-Kriegskriminalitätsdrama Die Stimme des Hind Rajabeinschließlich Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuaron und Die Zone von Interesse Regisseur Jonathan Glazer.

Rajab war ein sechsjähriges Mädchen, das von israelischen Soldaten getötet wurde, als sie versuchte, in einem Auto mit der Familie in Gaza zu fliehen. Ein anfänglicher Beschuss tötete fünf Familienmitglieder im Auto, aber Rajab und eine Cousine überlebten und kontaktierten die Palästina Red Crescent Society, die Sanitäter entsandte. Der Cousin, die Sanitäter und Rajab wurden später tot aufgefunden, und eine Untersuchung zählte 335 Kugelnlöcher im Auto. (Obligatorisch ‚Israel behauptet, es habe keine Truppen in der Gegend „, obwohl dies schnell von Satellitenbildern widerlegt wurde und alle Kugeln, wie Sie wissen, alle Kugeln).

Als Der Hollywood -Reporter Notizen, TDie Stimme des Hind Rajab basiert auf aufgezeichneten Gesprächen zwischen Red Crescent Volunteers und Rajab während der Rettung versuchten. Es wird von Kaouther Ben Hania inszeniert und wird seine Weltpremiere im Wettbewerb beim Venice International Film Festival haben, bevor er zum Toronto International Film Festival nach Nordamerika reist.

Dede Garner und Jeremy Kleiner, beide Produzenten mit Pitts Company Plan B, haben sich ebenfalls als ausführende Produzenten angeschlossen. Und obwohl keine öffentlichen Aussagen bestätigt haben, dass dies das Ziel ist, könnte die Sammlung von A-List-Talenten dem Film helfen, Lobbygruppen und Protestbemühungen zu überwinden, die die Verteilung von Filmen, die Israel kritisch sind, historisch behindert haben.

2024 und 2025, ein Dokumentarfilm über die Besetzung von Gaza Israels, Kein anderes Land, Es konnte auch nach einem Oscar einen Distributor nicht gefunden. Odeh Hathalin, ein Mitwirkender des Films, wurde letzten Monat von einem israelischen Siedler getötet.