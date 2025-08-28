YouTube TV und Fox haben eine kurzfristige Erweiterung erreicht, die die Fernsehsender von Fox auf dem Streaming-Service hält, da die beiden Seiten weiter über einen neuen Beförderungsvertrag aushandeln.

Der Deal sollte am Mittwoch um 17:00 Uhr ET ablaufen, und YouTube hatte gewarnt, dass es ohne neue Vereinbarung gezwungen sein würde, Fox ‚Hauptsendungsnetzwerk FS1, Big Ten Network, Fox News und seine anderen verbundenen Kanäle zu ziehen.

Für Sportfans bedeutete ein potenzielles Blackout unter anderem das Texas -Ohio State College -Football -Matchup dieses Wochenendes. Und wenn sich der Standoff aufzog, hätten die Zuschauer ab dem 7. September auch den Zugang zu NFL -Sendungen verloren haben.

„Wir haben eine kurzfristige Verlängerung mit Fox erreicht, um die Störung von YouTube-TV-Abonnenten zu verhindern, während wir weiterhin an einer neuen Vereinbarung arbeiten“, sagte YouTube in einer Erklärung am Mittwochnachmittag. „Wir sind bestrebt, uns im Namen unserer Abonnenten einzusetzen, während wir auf ein faires Geschäft hinarbeiten, und werden Sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.“

Verwandte Video

Details zur Länge der Erweiterung waren nicht sofort klar.