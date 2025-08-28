Die Komödie von 1999 Aber ich bin eine CheerleaderinAls 4K -Veröffentlichung war es nicht ein Kassenschlag, als er zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Der charmante Film von Jamie Babbit hat jedoch bewiesen, dass Natasha Lyonne einen Filmstarsaft hatte und sich als bahnbrechender für LGBTQ+ Cinema als Coming-Out-Geschichte mit einiger Freude darstellte.

Im Film spielt Lyonne die 17-jährige Megan, die keine Ahnung hat, dass ihre Eltern sie als schwul halten, bis sie sie in ein Conversion-Therapielager schicken, um sie zu „heilen“. Zum Glück ist das Camp viel weniger barbarisch als die meisten realen Leben, und Megan kommt mit ihren Mitcamtern nahe und schließt sich schließlich mit ihrer eigenen Sexualität ab.

Aber ich bin eine Cheerleaderin ist ab sofort auf 4K Ultra HD über Amazon erhältlich: Kommen Sie für das Vivid -Produktionsdesign, bleiben Sie für die Bonkers -Besetzung, darunter Clea Duvall, Melanie Lynskey, RuPaul Charles, Richard Moll, Cathy Moriarty und Michelle Williams, mit Mink Stole (Stole Stole (StoleSerienmama) und Bud Cort (Harold und Maude) Megans Eltern spielen. Heutzutage wurde Lyonne mit ihrer Arbeit in der Peacock-Serie zu einem viel hochkarätigeren Star Pokergesicht Einen wohlverdienten Anerkennung verdienen.

