Der Filmemacher Bryan Singer hat leise einen neuen Film mit Jon Voight inszeniert. Es ist das erste Mal auf dem Vorsitz des Direktors, seit er aus dem Oscar-Gewinner entlassen wurde Böhmische Rhapsodie und seine Karriere wurde durch Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens größer entgleist.

Entsprechend Der Hollywood -ReporterDer derzeit ohne Titel erteilte Film wird als „eine Vater-Sohn-Geschichte vor dem Hintergrund der israelischen Besetzung des Libanon in den 70er oder 80ern“ beschrieben.

Sänger machte sich mit hochkarätigen Kassenproduktionen, einschließlich der X-Men Franchise, Superman kehrt zurückund die Oscar-Preisträgerin Die üblichen Verdächtigen. Im Jahr 2017 während der Regie Böhmische Rhapsodie Inmitten chaotischer Bedingungen und wiederholter Abwesenheiten vom Set wurde Singer aus der Produktion abgefeuert, die letztendlich vom Filmemacher Dexter Fletcher fertiggestellt wurde. Trotzdem blieb der Name des Sängers im Projekt, das weltweit mehr als 910 Millionen US -Dollar einging und vier Oscars gewann.

Er sicherte sich später den Regiejob für Rote SonjaAber das Projekt fiel auch durch, nachdem er mit mehreren Anschuldigungen des sexuellen Fehlverhaltens mit Minderjährigen getroffen worden war. Sänger wurde schließlich durch Jill Soloway ersetzt, bevor der Film auf unbestimmte Zeit zurückgestellt wurde.

Ausgesprochene konservative Voight, die von Francis Ford Coppola in besetzt wurde Megalopolis Zum Teil, weil er nicht wollte, dass es eine „Woke Hollywood -Produktion“ wurde, wurde von Donald Trump Anfang dieses Jahres zusammen mit Sylvester Stallone und Mel Gibson als „besonderer Botschafter“ in Hollywood ernannt.