Wann South Park Ich wurde 1997 zum ersten Mal ausgestrahlt und war negativ vier Jahre alt. Es genügt zu sagen, ich habe mich nicht eingestellt. Wann South Park Ich habe 1999 seinen gefeierten Film in voller Länge fallen gelassen, ich musste noch meinen ersten Atemzug gemacht und ich habe mich wieder nicht eingestellt. Selbst als ich endlich lebte und (vor allem) meine eigene Mediendiät bewusst diktierte, genoss ich Virusklammern von Matt Stone und Trey Parker, die die Wahlen 2016 satirisierten, ich habe die Tube und eine Episode gefangen. Ich setzte meine vorgeborene Tendenz fort, passiv alles zu ignorieren South Park war bis seit 24 Jahren. In diesem Monat habe ich diese Serie gebrochen.

Der Hype von South Park Staffel 27 kam zu mir. Vielleicht war es die Tatsache, dass alle und ihre Mutter darüber sprachen (meine Kollegin Liz Shannon Miller teilte buchstäblich Screenshots ihrer Mutter, die über die Saisonpremiere schwärme), oder vielleicht war es die Bälle, ihr eigenes Netzwerk in die Aufgabe zu bringen à la Die Probe in einer Weise, die meinen Nathan Fielder-liebenden Arsch ansprach. Außerdem war mein News -Feed so verdammt trostlos geworden, dass es entweder ein Rezept von meinem Arzt bekam oder ein paar ungezogene Fernsehshowrunners Puppenspieler Trumps winziges Pecker sah. (Lassen Sie mich Ihnen sagen, es bietet eine vorübergehende Erleichterung.)

Um klar zu sein, ich war nie explizit anti anti-South Park. Die Marke des hyper-assiensiven Humors von Markenzeichen ärgerte mich nie besonders, und obwohl ich der Politik nicht immer zustimmte, konnte ich zu schätzen wissen, wie sie gleich Chancenstraftäter waren und jeden und jeden Schüsse machten. Nein, trotz dessen, was manche annehmen könnten, hatte mein Gen-Z mit der langjährigen Animationsserie nichts mit der politischen Falschheit der Show oder den Sensibilitäten der Sensibilität der späten 90er/frühen und 00er zu tun. Immerhin liebe ich Shows wie In Philadelphia ist es immer sonnig Und Bordeln Sie Ihre Begeisterung einund ich habe eine Schwäche für all diese Flicks, die „sie heute nicht machen konnten“, wie Loderne Sättel Und Tropic Donner.

Was mich so lange vom legendären Programm ferngehalten hat, ist vielmehr genau das – sein ikonischer Status. Vielleicht führte die immense Popularität der Show, von oft wiederholten Zitaten (siehe „Sie haben Kenny getötet!“ Oder „Respekt meiner Autorität!“), Und führte zu den allgegenwärtigen Bildern der Hauptbesetzung zu einer gewissen Dissonanz für meinen jungen Verstand. Für eine Show, die mir immer als Gegenkultur, umstritten und gefährlich war, fühlte es sich sicher ziemlich etabliert und gut angenommen. Wenn ich einen ausgestopften Kartman am Karnevalsring -Turf -Stand gewinnen könnte – und ich könnte es – positioniert es South Park Wie nicht all das unterscheidet sich von dem geistigen Eigentum, der neben dem lizenzierten, grinsen Plüsch hängt: Garfield, SpongeBob und Scooby-Doo.

Das ist keine Kritik an der tatsächlichen Qualität. Sicherlich machten sie etwas richtig; Millionen von Menschen schauten wöchentlich zu. Aber wenn der Haken der Serie ihre Kante war, übersetzte sie sich nicht genau für mich oder für viele von denen, die neben mir aufgewachsen sind. Ich meine, wenn die Angst der Jugend gegen die Gründung der Elterngeneration rebellieren soll, South Park fühlte sich in dieser kulturellen Sphäre ganz vollständig umgebracht, nicht wie eine Möglichkeit, sie zu untergraben. Es ist wie eine andere kulturelle Einheit, die ich lernen musste, ein wenig später im Leben, die Beastie Boys, voll und ganz zu schätzen wissen. Es ist schwer, sich cool und rebellisch zu fühlen, wenn ich „Fight for Your Right“ hörte, wenn meine Gen-X-Eltern mich ermutigten, meine Haare lange zu tragen.

Ehrlich gesagt fühlte es sich viel gefährlicher an, Salatfinger heimlich oder die pessimistische und absurde Arbeit von Filmcow auf dem bunten iMac unserer Familie zu starten, als das Kabel einzuschalten und zuzusehen South Park Episode einhundertthalb. Zumindest der erstere verwirrte und besorgte Mama und Pops, während sie immer noch ihren Kopf herumwickeln und sogar Letzteres genießen konnten. Und das ist alles, ohne den wirklich schlechten, unzensierten Dreck zu berücksichtigen, der im Internet leicht zugänglich war.