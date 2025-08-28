Im kommenden Film Yorgos Lanthimos gibt es noch viele Geheimnisse, die Sie auspacken können BugoniaAber eines ist bestätigt: Emma Stone’s High-Powered-Executive ist ein Chappell Roan-Fan. „Viel Glück, Baby!“ Unterstreicht den größten Teil des neuen Trailers, der einen beunruhigenden Blick auf den neuen Film mit Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias und Alicia Silverstone bietet.

„Zwei besessene junge Männer entführen den Hochleistungs-CEO eines großen Unternehmens und überzeugt, dass sie eine fremde Absicht ist, den Planeten Erde zu zerstören“, ist die offizielle Beschreibung für Bugoniamit Stein (der sich für die Rolle rasiert hat) spielte die geschorene Exekutive/mutmaßliche Alien und Plemons und Delbis als ihre Entführer.

Bugonia ist die vierte Zusammenarbeit zwischen Stone und Lanthimos, folgt Der FavoritAnwesend Arme DingeUnd Arten von Freundlichkeit – Eine Zusammenarbeit, die sowohl kreativ als auch auf der Preisschaltung unglaublich fruchtbar war, als Stone zwei Oscar -Nominierungen und einen Sieg erhielt.

Bugonia Premiere auf dem Filmfestival 2025 und erhält am 24. Oktober eine begrenzte Theaterveröffentlichung, gefolgt von einer großen Erweiterung am 31. Oktober. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=bd_5hctujfc