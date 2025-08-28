Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Tyler, der Schöpfer, Lorde, Deftones und Turnstile gehören zu den Akten, die im Jahr 2026 in Chile, Argentinien und Brasil von Lollapaloozas südamerikanischen Festivals spielen werden.
Lollapalooza Chile, taking place March 13th-15th at Parque Bicentenario de Cerrillos in Santiago, promises a lineup featuring Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Lorde, Deftones, Turnstile, Skrillex, Doechii, Lewis Capaldi, Interpol, Los Bunkers, Tom Morello, Katseye, Addison Rae, Kygo, 2Hollis, Royel Otis, Horsegiirl, Männer, die ich vertraue, Viagra Boys, die Dare, Marina, TV Girl und mehr. Tickets können hier gekauft werden.
Lollapalooza Argentina, set for March 13th-15th at Hippodromo de San Isidro in Buenos Aires, boasts a lineup featuring Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Lorde, Deftones, Turnstile, Skrillex, Doechii, Lewis Capaldi, Interpol, Paulo Londra, Kygo, Peggy Gou, Addison Rae, Djo, Katseye, Marina, Lola Oung, Royel Otis, 2Hollis, The Dare, Männer, die ich vertraue, Viagra Boys, Ratones und mehr. Tickets sind hier erhältlich.
Lollapalooza Brasil, going down March 20th-22nd at Autódromo de Interlagos in São Paulo, features a lineup highlighted by Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Lorde, Deftones, Turnstile, Skrillex, Doechii, Lewis Capaldi, Cypress Hill, Interpol, Addison Rae, Katseye, Lola Young, Djo, Marina, Männer, die ich vertraue, 2Hollis, Viagra Boys, Horsegiirl, Peggy Gou, Kygo, Ben Böhmer und mehr. Tickets sind hier erhältlich.
Das Flaggschiff -Event von Lollapalooza in Chicago wird voraussichtlich Anfang August 2026 stattfinden. Bleiben Sie über unsere Konsequenz -Live -Seite auf dem Laufenden über die neuesten Live -Musik- und Festival -Ankündigungen oder durch Anmeldung für unsere wöchentliche Live -Musik -E -Mail -Digest.