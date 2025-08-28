Lorne Michaels ‚Prophezeiung der Besetzungs -Shakeups ist wahr geworden, da Heidi Gardner der neueste ist Samstagabend live Spieler, um bekannt zu geben, dass sie nicht Teil der kommenden 51. Saison sein wird. Gardner trat 2017 zum ersten Mal der Show ein und war SnlDie längste am meisten ansässige Darstellungsmitglieder.

Gardner tritt Michael Longfellow, Emil Wakim und Devon Walker bei, den drei anderen Darstellern, die enthüllten, dass sie diese Woche die Show verlassen würden. Alle drei Herren hatten jedoch weniger Amtszeit als Gardner, der ein Wochenend -Update -Favorit mit Charakteren wie Angel, jeder Boxer -Freundin aus jedem Film über Boxen und Jugendfilm Bailey Gismert.

Es gab eine ganze Reihe von Abschieds Samstagabend live In den letzten Jahren verließen 11 Darsteller die Serie zwischen den Staffeln 46 und 48, darunter Kate McKinnon, Aidy Bryant, Pete Davidson, Chris Redd, Melissa Villaseñor und Kyle Mooney. Seit dieser Zeit ereignete sich der größte Umsatz vor Beginn der 50er Staffel, als Punkie Johnson, Molly Kearney und Chloe Troast in der 49. Staffel nicht zurückgekehrt waren.

In der Zwischenzeit bleibt der ältere Darsteller der aktuellen Spieler, die nicht bereit für Primetime -Spieler sind, Kenan Thompson, der seit 2003 seit 22 Spielzeiten in der Show tätig ist. Wege hinter Thompson in der Gesamtwertung sind Wochenend -Update -Anchors Colin Jost, der gerade seine 12. Staffel und Michael Che (11 Seasons) abgeschlossen hat. Mikey Day Trails dahinter mit nur neun.

Snl verbrachte die erste Hälfte von 2025, um die 50. Staffel zu feiern, einschließlich eines eingehenden Dokumentarfilms in der Musik der Show und einem 50-jährigen Jubiläums-Special mit Sternen. Staffel 51 wird am 4. Oktober 2025 auf NBC debütieren.