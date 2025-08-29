Der klassische Film von 1933 Der Zauberer von Oz ist voller berühmter Charaktere, wie der feige Löwe, die böse Hexe des Westens und natürlich Dorothy Gale selbst. Aber wenn Sie sich die neue immersive Version im Bereich Las Vegas ansehen, werden David Zaslav, CEO von James Dolan und Warner Bros. Discovery, zwei neue Gesichter: Sphere Entertainment Co. -CEO.

Dolan enthüllte diese Informationen, um während einer Vorgehensweise der Zauberer von Oz Erfahrung, das den Originalfilm verändert, um über den Bildschirm der Mammutkugel zu passen, während der Film die Länge des Films abschneidet, um mehr tägliche Ansichten zu ermöglichen. Es ersetzt auch die Gesichter von zwei Charakteren im Film durch die Gesichter von Dolan und Zaslav.

„Ich werde dir nicht sagen, wo, es ist nur für zwei Sekunden“ Der Hollywood -Reporter Zitate Dolan sagen. Der Spezialist der visuellen Effekte, Ben Grossmann, stellte daraufhin klar, dass die ursprünglichen Zeichen nicht gekrönt und „zu verschwommen waren, um auf dem Bildschirm identifiziert zu werden“. (Munchkins, vielleicht? Oder Einwohner der Emerald City?)

Verwandte Video

Dolan bemerkte auch Journalisten, dass die Zauberer von Oz Das Projekt hat sich über das Budget gegangen: „Die marke Marke von 100 Millionen Dollar ziemlich nahezu aufstehen.“ Er fügte jedoch hinzu: „Es hat sich gelohnt.“

Die Verwendung von KI zur Übersetzung Der Zauberer von Oz zu diesem massiven Bildschirm war umstritten, wie FolgeKürzlich erklärte Wren Graves. Doch mit Wicked: Für immer L. Frank Baums klassische Geschichten bleiben bald in den Kinos und eine neue Live-Action-Serie über Dorothy in den Werken.