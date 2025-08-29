Oh mein Gott, sie haben Kenny verstopft!

Ikonisch South Park Charaktere, darunter Cartman, Randy, Kenny und Towlie, werden mit einer neuen Crocs -Schuhkollektion gefeiert.

Der Beamte South Park X Crocs Classic Clog Collection bietet fünf verschiedene Farben. Ein Design zeigt Freunde Stan, Cartman, Kyle und Kenny, die in ihren üblichen Positionen, die an der Bushaltestelle stehen, ein klassisches Verstopfung geschrieben haben.

Die anderen vier Entwürfe heben jeweils einen bestimmten Charakter hervor: Kenny, Cartman, Randy Marsh und Towelie, komplett mit Details, die in Momente aus der Show zurückgeben.

Der Randy Marsh Classic Clog findet Stans Vater in seiner Geologin -Uniform mit Jibbitz -Reize, die zu solchen Momenten wie sein „Ich dachte, das wäre Amerika!“ Zitat aus der Episode „The Lose Edge“ und seine Umwandlung in einen Schmetterling in der Beginn Parodie, „Inshoepion.“

Cartmans klassischer Clog ruft so legendäre Momente wie sein imaginärer Freund „Cupid Me“, seine Jennifer Lopez -Handpuppe und seine Puppen, Clyde -Frosch und Polly -Prissypanten.

Der Kenny Classic Clog ist orange und mit flauschigem braunem Material ausgekleidet, um seinen berühmten Kapuzenpullover nachzuahmen. Die Außenseite der Show umfasst den japanischen Wurfstern aus der Episode „Good Times with Weapons“ und die Katze aus dem Schwermetall Tribut, „Major Boobage“.

Das Handtelie -Klassiker ist eine einfachere Angelegenheit, die mit einem hellblauen Terrycloth -Material bedeckt ist. Während seine Augen auf der Oberseite des Schuhs nicht betroffen sind, sind ein unterhaltsames Detail seine steinigen roten Augen, die auf den Knöpfen des Sportmodus -Gurtes abgebildet sind.

Der South Park Die X Crocs Classic Clog Collection wird am 12. September veröffentlicht, die über CROCS und ausgewählte Einzelhändler im Geschäft und online erhältlich sind. Die Schuhe werden für zwischen 80 und 90 US -Dollar verkauft.

Die aktuelle und 27. Staffel von South Park macht seit dem Rekord-Spatenstern der ersten Folge im Juli Schlagzeilen. Mit dem Fadenkreuz der Show, das direkt auf Donald Trump gerichtet war, waren ihre komödiantischen Angriffe wirksam genug, um eine Reaktion aus dem Weißen Haus hervorzurufen. Sie haben das Department of Homeland Security, JD Vance, und Kristi Noem übernommen, der die Darstellung als „faulen“ liberalen Angriff bezeichnete.

David Ellison, der neue Eigentümer der Muttergesellschaft von Comedy Central, Paramount, hat die Show während des aktuellen Wirbels der Aufmerksamkeit und der Kontroverse verteidigt und die Macher Trey Parker und Matt Stone als „unglaublich talentiert“ und „gleiche Chancenstraftäter“ bezeichnet.