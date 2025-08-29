Die Dinge heizen sich für einen der wenigen angekündigten auf Star Wars Projekte am Horizont, wie Lucasfilm eine Reihe neuer Darsteller angekündigt hat Star Wars: Starfighterwas heute mit der Produktion beginnt. Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings und Amy Adams werden sich Ryan Gosling in Shawn Levys neuem Weltraumabenteuer anschließen, das 2027 vorrangt.

Diese Liste enthält einige schwere Hitter: Adams ist eine der am meisten gefeierten Schauspielerinnen ihrer Generation mit sechs Oscar-Nominierungen und einer Reihe von Credits einschließlich einschließlich Credits AnkunftAnwesend VerzaubertUnd Der Meisterund dient gleichzeitig als Zack Snyder’s Lois Lane. Goth ist dank Ti West’s zu einer Horror -Königin geworden X Trilogie sowie Rollen in Infinity -Pool Und Sussperia – Sie wird als nächstes in Guillermo del Toro zu sehen sein Frankenstein später in diesem Jahr.

Zu den Credits von Pierre gehören die anerkannte Limited Series Die unterirdische EisenbahnMalcolm X in Natgeo spielen Genie: MLK/xund eine junge Mufasa in der Darstellung Mufasa: Der König der Löwen. Und Smiths neuester Film, Darren Aronofsky’s Erwischte Diebstahltrifft am 29. August die Kinos, aber die Doktor Who Und Krone Star ist kürzlich ein Grundnahrungsmittel in mehreren großen Franchise -Franchise Terminator GenisysAnwesend Morbius (nicht seine Schuld) und Haus des Drachen.

In einer Erklärung sagte Levy: „Ich fühle ein tiefgreifendes Gefühl von Aufregung und Ehre, wenn wir mit der Produktion beginnen Star Wars: Starfighter. Von dem Tag, an dem Kathy Kennedy mich angerufen hat und mich einlädt, ein originelles Abenteuer in dieser unglaublichen Star Wars -Galaxie zu entwickeln, war diese Erfahrung ein wahr gewordener Traum, kreativ und persönlich. Star Wars hat mein Gefühl dafür geprägt, was die Geschichte tun kann, wie Charaktere und filmische Momente für immer mit uns leben können. Mit solch brillanten Mitarbeitern auf dem Bildschirm und außerhalb des Geschichtenerzählens mit solch brillanten Mitarbeitern beitreten, ist der Nervenkitzel ihres Lebens. “

Star Wars: Starfighter Premieren am 28. Mai 2027. Für mehr Star Wars Spaß, schau zurück auf Matt Goldbergs Reflexion im Bundesstaat der Franchise heute.