Das ALTer EGO-Festival in Los Angeles hat sein Line-up für 2025 bekannt gegeben, mit Cage the Elephant, Fontaines DC, Glass Animals, St. Vincent, Incubus, The Offspring, The Lumineers, The Head and the Heart und Måneskins Damiano David.

Das von iHeartRadio präsentierte eintägige Festival feiert nun sein achtes Jahr und findet am 11. Januar 2025 im Kia Forum in Inglewood statt. Die Veranstaltung wird auch live auf Alternative- und Rocksendern im ganzen Land sowie auf iHeartRadio übertragen. com.

Tickets für ALTer EGO 2025 werden am Freitag, 25. Oktober, um 12:00 Uhr PST über Ticketmaster erhältlich sein.

Cage the Elephant haben ein großes Jahr 2024 hinter sich und haben kürzlich rund 440.000 Tickets für ihre Tournee zur Unterstützung ihres neuen Albums verkauft Neonpille; Wir haben die Band bei Bonnaroo getroffen, um über das Album und ihre langjährige Beziehung zum Alternative-Rock-Radio zu sprechen.

Fontaines DC feiern den Erfolg ihres 2024 erscheinenden Albums Romantik und sind derzeit auf Tour, um das Album zu unterstützen (Tickets gibt es hier). Zusätzlich zur Ernennung ihrer Single „Starburster“ zum bisherigen Top-Track des Jahres 2024 trafen wir uns mit der Band, um 10 unverzichtbare Liebesalben zu besprechen, die ihrer Meinung nach jeder besitzen sollte.

Unterdessen erfreut sich der Rest der Besetzung von ALTer EGO großer Erfolge: St. Vincent hat ihr neues Album veröffentlicht Alles schreiend geboren In diesem Jahr stellten Glass Animals ihr viertes Album vor Ich liebe dich so verdammt sehr, Incubus haben ihr 2003er Album neu aufgenommen Morgenansicht zum Jubiläum und tourten mit der kompletten Platte, und The Offspring kehrten diesen Monat mit ihrer neuen LP zurück AUFGELADEN.