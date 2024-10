Joker: Folie à Deux Prognosen von Brancheninsidern zufolge dürfte der Film zu einem der größten Kassenflops der Geschichte werden.

Ein neuer Bericht in Vielfalt Schätzungen zufolge könnte die Fortsetzung von Todd Phillips Warner Bros. während des Kinostarts bis zu 200 Millionen US-Dollar einbüßen. Bisher hat der Film mit Joaquin Phoenix in den ersten beiden Kinowochen im Inland 51,5 Millionen US-Dollar und weltweit 165 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Gesamtbruttoumsatz soll im Inland 65 Millionen US-Dollar und weltweit 210 bis 215 Millionen US-Dollar betragen.

Dem Bericht zufolge Folie zu zweit Die Produktion kostete 200 Millionen US-Dollar, weitere 100 Millionen US-Dollar flossen in Marketing und Vertrieb. Da der Ticketverkauf zwischen Studios und Theaterbesitzern aufgeteilt ist, müsste der Film 450 Millionen US-Dollar einspielen, um während des Kinostarts die Gewinnschwelle zu erreichen (obwohl Warner Bros.-Quellen behaupten, dass die Zahl bei 375 Millionen US-Dollar liegt).

Nach Schätzungen von Insidern und drei konkurrierenden Führungskräften, die mit ähnlichen Filmen vertraut sind, Joker 2 könnte zwischen 125 und 200 Millionen US-Dollar verlieren, bevor es am 29. Oktober auf digitalen Plattformen und am 17. Dezember auf physischen Medien (hier vorbestellen) erscheint. Wenn sich das als richtig erweist, würde er neben Filmen wie … zu den größten Kassenbomben der Geschichte zählen John Carter, Die WunderDer einsame Ranger und Sterbliche Motorenvon denen jeder 200 Millionen Dollar oder mehr verlor.

Es ist erwähnenswert, dass Warner Bros. diesen Prognosen widersprochen hat. „Alle von anonymen ‚Insidern‘ oder ‚konkurrierenden Führungskräften‘ vorgeschlagenen Schätzungen sind völlig falsch und setzen den Trend fort, Gerüchte als Tatsachen darzustellen“, sagte ein Sprecher in einer Erklärung. „Der Film läuft weiterhin im Kino, einschließlich der Premiere in China in dieser Woche, und wird während der Heimkino- und Nebenproduktion weiterhin Einnahmen erzielen.“

Ein Teil der Produktionskosten waren die Vorabgebühren, die Phillips und Phoenix nach dem Erfolg des ersten Films gewährt wurden (jeweils 20 Millionen US-Dollar). Joker Film sowie Lady Gagas 12-Millionen-Dollar-Gehalt

Warner Bros. ging aufs Ganze Joker: Folie à Deux nach 2019 Joker spielte weltweit über 1 Milliarde US-Dollar ein und gewann zwei Oscars. Allerdings blieb die Fortsetzung mit einer Gesamtpunktzahl von 33 % bei Rotten Tomatoes deutlich hinter den Erwartungen zurück und schrieb Geschichte als erster Comic-Film, der von CinemaScore die Note „D“ erhielt.

In unserer Rezension von Joker: Folie à DeuxLiz Shannon Miller, leitende Unterhaltungsredakteurin, lobte die Leistungen von Phoenix und Lady Gaga, kam jedoch letztendlich zu dem Schluss, dass sich der Film „als wirre Liebesgeschichte erweist, die aufgrund ihrer Unfähigkeit, thematisch Substanzielles oder Originelles auszudrücken, auseinanderfällt.“