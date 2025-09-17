Der Oscar-Preisträger und Regisseur Cameron Crowe hat eine Buchtour zur Feier seiner kommenden Memoiren angekündigt. Die Uncool, die am 28. Oktober über Simon & Schuster veröffentlicht wird.

Die Sieben-Städte-Tour wird „mit intimen Abenden des Geschichtenerzählens, Anekdoten hinter den Kulissen und der Musik, die sein Leben geprägt hat“ erfüllt sein, laut Presseerklärung.

Die Veranstaltungen beginnen am 29. Oktober in Washington, DC, mit Haltestellen in den USA in Nashville, Chicago, San Diego, Seattle und Los Angeles, bevor sie am 23. November in San Francisco abgeschlossen wurden. Jeder Tour -Stop wird ein intimes Gespräch mit Crowe enthalten, zu dem ein einzigartiger besonderer Gast aus seiner Geschichte begleitet wird. Bisher wurde bekannt, dass Sheryl Crow sich ihm in Nashville anschließen wird, während Kate Hudson für das Datum in San Diego (El Cajon) vorgesehen ist. Weitere besondere Gäste werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Siehe die vollständige Reiseroute unten.

Tickets für die Tour sind ab Donnerstag, dem 18. September, um 10:00 Uhr Ortszeit, ab Donnerstag, dem 18. September, um 10:00 Uhr. Zusätzliche Vorverkaufswerte (einschließlich VIP-Pakete) werden die ganze Woche über den allgemeinen Vorverkauf ab Freitag, den 19. September, um 10:00 Uhr lokal über Ticketmaster laufen.

„Ich habe es immer geliebt, die Geschichten hinter den Geschichten zu erzählen“, sagte Crowe in einer Presseerklärung. „Die Einführung von Freunden und Angehörigen in die unvergesslichen Charaktere und Abenteuer, die meinen Journalismus und meine Filme inspirierten Fast berühmt und die Veröffentlichung von Die UncoolIch kann es kaum erwarten, diese intimen Geschichten und Abende mit dem Publikum zu teilen, die meine Arbeit im Laufe der Jahre verfolgt haben. Es ist nicht nur ein Privileg, es wird eine tolle Zeit. “

Anfang dieses Jahres, Crowes lange verlorener Tom Petty und The Heartbreakers-Dokumentarfilm von 1983, 1983, Herzbrecher Strandparty – Crowes erste Bemühungen als Regisseur – wurde auf Paramount+veröffentlicht.

Cameron Crowe 2025 Tourdaten:

10/29 – Washington, DC @ Warner Theatre

10/30 – Nashville, TN @ CMA Theatre

11/01 – Chicago, IL @ Athenaeum Center

11/13 – El Cajon, CA @ The Magnolia

11/19 – Seattle, WA @ Benaroya Hall

020 – Los Angeles, CA @ The Montalban

11/21 – Los Angeles, CA @ The Montalban

11/23 – San Francisco, CA @ Orpheum Theatre