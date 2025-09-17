Coachella hat seine Aufstellung 2026 mit den Headlinern Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G und Anyma mit herausragenden Acts wie den Schlaganfällen, Iggy -Pop, Neun -Zoll -Noize, Drehzahl und Clipse enthüllt, die die Unterkarte ausfüllen. Die 25. Ausgabe findet am 10. und 12. April und 17. April in Indio, Kalifornien, statt.

Finden Sie unseren vollständigen Leitfaden zum Kauf von Tickets, Campingoptionen, Preisen und vielem mehr unten.

Wann werden Coachella 2026 Tickets zum Verkauf angeboten?

Allgemeiner öffentlicher Verkauf: Freitag, 19. September um 11:00 Uhr PT über die offizielle Website von Coachella

Früher Zugang: Donnerstag, 18. September um 11:00 Uhr PT für die Teilnehmer 2024/2025

Wenn Sie 2024 oder 2025 Coachella besucht haben, können Sie einen Tag vor der Öffentlichkeit einen frühen Ticketverkauf zugreifen. Um sich für den frühen Zugriff zu qualifizieren, müssen Sie sich mit derselben E -Mail -Adresse registrieren, die zum Kauf Ihrer vorherigen Tickets verwendet oder Ihr Armband registriert wird.

Sobald die offiziellen Tickets ausverkauft sind, können Fans Coachella -Pässe über StubHub erhalten, wo Bestellungen durch StubHubs FanProtect -Programm zu 110% garantiert sind. Als Sekundärmarkt -Ticketing -Plattform können StubHub -Preise je nach Bedarf höher oder niedriger sein als der Nennwert.

Welche Arten von Pässen sind verfügbar und wie viel kosten sie?

Coachella 2026 setzt die Tradition des Angebots fort Nur 3-Tage-Pässe -Eintägige Pässe sind nicht verfügbar. Das Festival bietet sowohl GA (allgemeine Zulassung) als auch VIP -Ebenen.

VIP -Vorteile: Während der VIP -Zugang in den letzten Jahren (insbesondere im Jahr 2025) erweitert wurde, garantiert er keinen Grubenzugang zu Coachellas verschiedenen Phasen. VIP beinhaltet jedoch:

Spezielle Eingangs- und Ausstiegsspuren

Zugang zum bevorzugten Parkplatz

Spezielle Optionen für Essen und Getränke

Private Eingangsspur für das Yuma -Zelt

Schloss VIP -Bereiche der Coachella -Bühne, der Außenbühne, des Sahara -Zeltes und des Mojave -Zeltes

Klimatisierte Toiletten und schattierte Sitzbereiche

Vollständige No-Host-Riegel in VIP-Bereichen

Aktuelle Preisgestaltung (Alle Gebühren enthalten):

3-Tage-Ga

Wochenende 1: $ 649

Wochenende 2: $ 549

3-tägiger GA + Shuttle-Pass

Wochenende 1: $ 779

Wochenende 2: $ 679

3-tägiger VIP

Wochenende 1: $ 1.299

Wochenende 2: $ 1.199

Was ist der Unterschied zwischen Wochenende 1 und Wochenende 2?

Zum ersten Mal seit dem Festival, das sich 2012 auf zwei Wochenenden verlängerte, Wochenende 1 ist teurer als das Wochenende 2. Dieser Preisunterschied spiegelt verschiedene Faktoren wider:

Das Gras ist buchstäblich grüner Am Wochenende 1 (Groundskeepers rehabilitieren die Felder zwischen den Wochenenden, aber frisches Gras leidet am ersten Wochenende unweigerlich)

Am Wochenende 1 (Groundskeepers rehabilitieren die Felder zwischen den Wochenenden, aber frisches Gras leidet am ersten Wochenende unweigerlich) Ein höherer Prozentsatz der Livestream -Abdeckung und besondere Gäste erscheinen normalerweise am Wochenende 1

und besondere Gäste erscheinen normalerweise am Wochenende 1 Verschiedene Akte auf rotierende Stufen : Die Quasar- und Dolab -Stadien bieten jedes Wochenende verschiedene Künstler mit verschiedenen Darstellern

: Die Quasar- und Dolab -Stadien bieten jedes Wochenende verschiedene Künstler mit verschiedenen Darstellern Überraschung Gäste: In den letzten Jahren wurden Überraschungs -Set -Ergänzungen zwischen den Wochenenden aufgeteilt

Trotz dieser Unterschiede sind beide Wochenenden im Wesentlichen dieselbe Aufstellung und Headliner.

Kann ich einen Zahlungsplan verwenden?

Ja! Coachella bietet eine Zahlungsplanoption an, und mehr als die Hälfte der Teilnehmer von Coachella 2025 hat ihre Pässe auf diese Weise finanziert.

Zahlungsplan Details:

49 $ unten an der Kasse

Das verbleibende Gleichgewicht aufteilt Gleiche monatliche Zahlungen bis Februar 2026

Kein zusätzliches Interesse

50 USD Pauschalgebühr für den Zahlungsplan

Weitere Informationen zu Zahlungsplänen finden Sie in der Website von Coachella.

Campingoptionen und Preisgestaltung

Coachella bietet mehrere Campingstufen an, die getrennt von Festivalpässen verkauft werden. Bemerkenswerte Veränderung: Die Standard -Zeltcamping -Stufe wurde für 2026 entfernt, wobei das Festival -Prioritäten für die Campingoptionen für die Autokampffropazone entfernt wurde.

Verfügbare Campingoptionen:

Autocamping: $ 420 + $ 20 Servicegebühr + Transienten -Belegungssteuer

Das Classic Car Camping -Erlebnis mit 10 × 30 -Fuß -Standorten

Gruppenauto -Camping: Ab 420 US -Dollar pro Punkt (mindestens 10 Plätze, bis zu 20)

Gehen Sie separat an, aber campen Sie zusammen auf reservierten Gruppendiagrammen

Bevorzugter Autocamping: $ 540

Garantierte Campingplätze in der Nähe des Festivaleingangs in Lot 8

Erste Reihe bevorzugte Autocamping: Preis TBA

Garantierte Stellen in der ersten Reihe, die dem Veranstaltungsort am nächsten liegt

Angetriebenes Autocamping: Preis TBA

Autocamping mit Kraftwerken und verbesserten Einrichtungen

Zelt Camping: Preis TBA

Voreingestellte Coachella Souvenir-Zelte in Limited-Edition

Lake El Dorado Camping: $ 2.300 (2 Person)/3.000 USD (4 Person)

Private, abgelegene Camping -Lodges

La Campana Camping: $ 2.600- $ 3.300

Glamping mit echten Betten in temperaturgesteuerten Zelten

Safari -Camping: $ 10.000+

Ultimate Glamping -Erlebnis mit Gastpässen, Golfwagen und Premium -Annehmlichkeiten

Das Camping in der Wüste klingt hart. Kann ich stattdessen in einem Hotel übernachten?

Nicht an Camping interessiert? Du bist nicht allein! Coachella bietet offiziell an Reise- und Hotelpakete Durch Valley Music Travel, einschließlich:

Festivalpässe für beide Wochenenden

Hotelunterkünfte (3-Nächte-Mindestaufenthalt)

Shuttle geht zum und nach dem Festival

Es gibt auch zahlreiche Hotels in der Fahrstrecke in Indio, Palm Desert, La Quinta, Rancho Mirage, indischen Brunnen, Palm Springs und Umgebung. Wenn Sie eine Reise für Coachella 2026 planen, können Sie über booking.com 15% Rabatt auf Reise und Unterkünfte sparen.

Zusätzliche Add-Ons und Extras

Shuttle -Pass: $ 150

Roundtrip -Service von teilnehmenden Stopps

Bevorzugtes Parken: $ 299

Zugang zum Nordeingangsgrundstück, das ganze Wochenende gültig

GA -Schließfach: $ 89- $ 109

Sichern Sie den Speicher mit unbegrenztem Zugriff

VIP -Lade -Schließfach: $ 89- $ 99

Speicherplus -Ladezugriff in VIP -Bereichen

Hervorragend auf dem Feld: $ 362.50

Vier-Gänge-Menü von berühmten Köchen im VIP Rose Garden

Waren in limitierter Auflage:

Wir sehen uns im Desert Hoodie: 90 Dollar

2026 Lineup -Poster: $ 20

Pro -Tipps zum Erhalten von Tickets

Betrachten Sie Wochenende 2 Für eine bessere Verfügbarkeit der Ticket und niedrigere Preise

Für eine bessere Verfügbarkeit der Ticket und niedrigere Preise Früh registrieren Für die beste Chance, Pässe zu sichern

Für die beste Chance, Pässe zu sichern Frühere Teilnehmer : Verwenden Sie dieselbe E -Mail von Ihrem Kauf 2024/2025 für den frühen Zugriff

: Verwenden Sie dieselbe E -Mail von Ihrem Kauf 2024/2025 für den frühen Zugriff Zahlungspläne einrichten Um die Kosten besser überschaubar zu machen

Um die Kosten besser überschaubar zu machen Handeln schnell – Es wird erwartet, dass die Nachfrage für diese Aufstellung extrem hoch ist

Also, wer spielt tatsächlich dieses Ding?

Coachellas 2026 -Aufstellung ist etwas spaltend, und ein Großteil davon hängt davon ab, wie Sie sich über Justin Bieber fühlen. Der Popstar nimmt den Headliner-Slot am Samstag für seine erste Solo-Coachella-Aufführung an, die zu Sabrina Carpenter (Freitag) und Karol G (Sonntag) in einem bisher popzentriertesten Headliner-Trio von Coachella teilnehmen könnte. Abgerundet werden die obere Linie anyma, der italienische DJ/Produzent frisch von seiner Kugelresidenz, die seine neue Show debütierte Æden.

Die wahre Geschichte ist in der Unterkarte, wo Coachella einen beeindruckend vielseitigen Mix verpackt hat. Punk hat einen großen Moment mit Iggy Pop, Devo und Drehstil, während Indie -Rock eine triumphierende Rückkehr über die XX, die Striche, die Interpol und das nasses Bein macht. Elektronische Musik bleibt das Rückgrat des Festivals mit Offenlegung, neun Zoll Noize (Nine Inch Nails + Boys Noize) und Kaskade sowie internationale Aromen von Bigbang, Central Cee und aufstrebenden Stars wie Addison Rae und Sombr.

Weitere Informationen zur diesjährigen Auswahl finden Sie in unserer vollständigen Coachella -Reaktion von 2026. Wenn Sie immer noch einen Coachella -Fomo verspüren und wissen möchten, wie das Festivalerlebnis wirklich ist, schauen Sie sich unsere 2025 -Zusammenfassung an, wo wir alles, was Sie nicht auf dem Livestream gesehen haben, aufschlüsseln.