Der Camp Flog Gnaw Carnival von Tyler, the Creator in Los Angeles feiert dieses Jahr am 16. und 17. November sein 10-jähriges Jubiläum.

Das Lineup für die Ausgabe 2024 wurde noch nicht bekannt gegeben, aber das Festival wird an seinen langjährigen Standort im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien, zurückkehren. Der Vorverkauf des Festivals beginnt diese Woche, wo Sie 2-Tages-GA-, VIP- und Super-VIP-Pässe erwerben können.

Holen Sie sich hier Tickets für Camp Flog Gnaw

Der Vorverkauf der Tickets beginnt diesen Donnerstag, den 27. Juni, um 12:00 Uhr PT über die Website des Festivals. Darüber hinaus haben American Express-Karteninhaber ab Donnerstag, den 27. Juni, von 9:00 bis 12:00 Uhr PT Zugang zum Vorverkauf. Der Kartenverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt dann am Freitag, den 28. Juni, um 12:00 Uhr PT über die Website des Festivals.

Erweiterte GA-Pässe gibt es ab 345 USD + Gebühren, während erweiterte VIP-Pässe 625 USD + Gebühren kosten und einen eigenen Einlass, exklusives Essen und Schatten-/Sitzbereiche, einen Zuschauerbereich an mehreren Bühnen, klimatisierte Toiletten, ein besonderes Vorverkaufsgeschenk und exklusives Merchandising beinhalten. Erweiterte Super-VIP-Pässe kosten 1.695 USD + Gebühren und beinhalten alle VIP-Annehmlichkeiten sowie exklusiveres Festival-Merchandise.

Weitere Informationen finden Sie unter campfloggnaw.com. Außerdem erhalten Sie regelmäßig Updates zum Camp Flog Gnaw 2024, einschließlich des diesjährigen Programms. Fans können über Booking.com außerdem bis zu 15 % auf Hotel- und Reiseunterkünfte sparen.

Camp Flog Gnaw begann mit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2012 in Tyler, dem Heimatort des Creators, Los Angeles. Seitdem wurde das Festival um Fahrgeschäfte, zwei Tage Musik und Künstler wie SZA, Billie Eilish, The Hillbillies, Lana Del Rey, Drake und mehr erweitert.

Tyler, the Creator hat sich unterdessen kürzlich von seinen Headliner-Auftritten bei Lollapalooza und Outside Lands zurückgezogen, da er mit einem unlösbaren Konflikt zu kämpfen habe. Sein Headliner-Auftritt bei Austin City Limits in Texas im Oktober ist jedoch immer noch bestätigt.