Yo, Gabba, Gabba! wird wieder plaudern: Am 9. August Yo Gabba GabbaLand!ein Spin-off der beliebten musikzentrierten Kinderfernsehshow, die von 2007 bis 2015 lief, wird auf Apple TV+ Premiere feiern.

Die 10-teilige Serie wurde bereits im April angekündigt, aber die umfangreiche Liste der Gaststars der Show wurde erst heute enthüllt. Apple TV+ bestätigt, dass Anderson .Paak, The Linda Lindas, Portugal. The Man, Kurt Vile, Betty Who, The Drums, The Interrupters, Thundercat, die Vulfpeck-Kollaborateure Antuwan Stanley und Corey Wong und weitere als musikalische Gäste auftreten werden.

In der Zwischenzeit werden Flea, Diplo, Big Daddy Kane, Paul Williams, Reggie Watts und die Schauspieler/Komiker Lauren Lapkus, Sam Richardson, Chelsea Peretti, Gillian Jacobs und Utkarsh Ambudkar in der Show auftreten. Die Show wurde von Original Yo, Gabba, Gabba! Regisseure: Christian Jacob und Scott Schultz, die auch für ihre Arbeit mit der Ska-Rock-Band The Aquabats bekannt sind.

„Yo Gabba GabbaLand! lädt das Publikum ein, mit bekannten und neuen Freunden eine magische Welt voller Möglichkeiten und Versprechen zu erkunden, in einer Neuinterpretation, die ein weitläufiges Yo Gabba GabbaLand zum Leben erweckt“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme von Apple TV+ zur neuen Show. Sehen Sie sich unten den offiziellen Trailer der Serie an.

Das Original Yo, Gabba, Gabba! feierte seine Premiere 2007 bei Nick Jr. und präsentierte während seiner achtjährigen Laufzeit zahlreiche Gaststars – darunter Mark Motherbaugh und DEVO, den verstorbenen Biz Markie, MGMT, The Killers, The Decemberists, Metric, My Chemical Romance, The Roots, „Weird Al“ Yankovic und Hunderte mehr.