Diese Rezension ist Teil unserer Berichterstattung vom Sundance Film Festival 2024.

Die Tonhöhe: Die betagte Witwe Thelma (June Squibb) genießt in aller Stille ihre goldenen Jahre, als sie eine Reihe beängstigender Anrufe erhält – zuerst von jemandem, der wie ihr geliebter Enkel Danny (Fred Hechinger) klingt und behauptet, in rechtlichen Schwierigkeiten zu stecken, dann von einem fremden Mann, der ihr sagt, sie müsse 10.000 Dollar an ein Postfach schicken, um ihn zu retten. In Panik tut Thelma dies, erkennt aber erst im Nachhinein, dass sie hereingelegt wurde und die Polizei nichts unternehmen kann.

Thelma ist entschlossen, etwasallerdings – und sei es nur, um ihrer besorgten Tochter und ihrem Schwiegersohn (Parker Posey und Clark Gregg) zu beweisen, dass sie immer noch in der Lage ist, alleine zu leben. Also macht sich Thelma mit etwas Hilfe von Ben (Richard Roundtree), einem ihrer wenigen verbliebenen Freunde, auf ihre Mission, die sie von … nun ja, einer Ecke des San Fernando Valley in die andere führen wird. Trotzdem ist das eine ziemlich lange Reise, auf einem Elektromobil.

„Meine Mutter ist auf freiem Fuß!“: Thelma Drehbuchautor und Regisseur Josh Margolin hat zumindest die zweite Hälfte eines perfekten Doppelfilms geschaffen mit Der Imkerdas einige narrative Beats teilt (wenn auch mit einer dunkleren Wendung). Und während Thelma ist im Ton leichter, der Geist von Jason Statham, John Wick und anderen fiktiven Bad-Assen ist jedoch sehr präsent, während Thelma versucht, ihr Geld und die Männer aufzuspüren, die dafür verantwortlich sind.

In gewisser Weise Thelma ist eine Parodie, obwohl die Satire nicht unter der Oberfläche verborgen ist – sie ist eher wie ein Furnier, das über der Erzählung schwebt und schärfer wird, wenn Thelma unterwegs ist. Die Handlung selbst bleibt im Realismus verwurzelt, aber wenn Nick Chubas scharfe und fesselnde Filmmusik in Gang kommt und der Schnitt in Gang kommt, wirkt eine Sequenz, in der Thelma einen gewagten Ausbruch aus Bens Pflegeheim unternimmt, wie Unmögliche Mission. (Thelma kann nicht rennen ganz so schnell wie Tom Cruise, aber sie hat genauso viel Mumm.)

Tropen wie die Montage „Ein Team rekrutieren“ bekommen jedoch einen anderen Ton, wenn jeder, den Sie für Ihr Team rekrutieren könnten, ein verstorbener Freund ist. Es sind Elemente wie diese, die Thelma mehr als bloße Parodie, denn es ist eingebettet in die Realität dieser Lebensphase: Die Zeit genießen, die einem noch bleibt, sich gleichzeitig aber sehr bewusst sein, dass sie abläuft.

Pass auf, Ethan Hunt: Die Besetzung von Thelma ist klein, aber oho, und June Squibb geht mit Freude in die Rolle. Squibb ist kein Neuling in der Komödie (im HBO-Comedy-Special 7 Tage in der Höllesie spielte eine rachsüchtige Königin Elisabeth, die einmal Kit Harington verprügelt), aber hier kommt ihre ganze Talentpalette auf wirklich spannende Weise zur Geltung; sie weiß genau, wann sie ihren „kleinen alten Dame“-Charme einsetzen muss und wann sie ihn auf den Kopf stellen muss.