Die jährliche ShipRocked-Kreuzfahrt hat ihr Lineup für 2025 enthüllt, mit den Headlinern Parkway Drive, Nothing More, Hollywood Undead und The Struts.

Die Carnival Magic wird am 19. Januar von Miami aus in See stechen und St. Thomas auf den Amerikanischen Jungferninseln und Half Moon Cay auf den Bahamas besuchen, bevor sie nach Miami zurückkehrt und am 25. Januar von Bord geht.

ShipRocked 2025 war bereits wenige Tage nach Verkaufsstart der Kabinen ausverkauft, also lange vor der Bekanntgabe des Programms. Interessenten können sich jedoch für den Fall etwaiger Absagen auf die Warteliste setzen lassen.

Zusätzlich zu den oben genannten Acts werden bei ShipRocked 2025 10 Years, Atreyu, Austin Meade, Buckcherry, Calva Louise, Des Rocs, Devour the Day, Diamante, Flat Black, The Ghost Inside, GHØSTKID, Goodbye June, Jigsaw Youth, Kid Kapichi, Nevertel, Oxymorrons, Plush, POD, Silly Goose, SpiritWorld und mehr dabei sein. Wie bei früheren ShipRocked-Kreuzfahrten wird eine All-Star-Band namens The Stowaways zusammengestellt, um ein paar Cover-Sets zu spielen.

Parkway Drive erklärte: „ShipRocked, wir sind WIEDER DA!!! Wir hatten beim ersten Mal so viel Spaß, das war für uns ein Kinderspiel. Das Lineup ist voll, die Stimmung ist super und wir sind bereit, die Energie auf ein neues Level zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, alle dort zu sehen.“

Luke Spiller von The Struts fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, das Jahr 2025 mit Stil zu beginnen, wenn wir aufbrechen, um eine Reihe elektrisierender Shows auf ShipRocked zu spielen. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Segeln Sie los!“

Schwere Folgen war Anfang des Jahres an Bord der ShipRocked-Ausgabe 2024. Unsere Zusammenfassung und exklusive Fotogalerie finden Sie unter dem Poster 2025 unten.

