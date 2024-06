Es gibt kaum Worte für das, was Sie gleich sehen werden – aber wir versuchen es. Dwayne „The Rock“ Johnson tut sich mit Chris Evans zusammen, um den entführten, aufgepumpten Weihnachtsmann (JK Simmons) zu retten und Krampus im ersten Trailer zu schlagen Rote Eins.

Von Amazon MGM, Rote Eins ist bereits ziemlich berüchtigt. Der Film sollte ursprünglich letztes Weihnachtsfest erscheinen, wurde jedoch verschoben, wobei das Studio den SAG-AFTRA-Streik als Grund angab. Berichte von Anfang des Jahres geben jedoch auch The Rock die Schuld, dessen übermäßige Verspätung das Budget des Films auf angeblich 250 Millionen Dollar ansteigen ließ. Wenn sich diese Kosten eher wie ein Marvel-Film als ein Weihnachtsspektakel anfühlen … nun, dann liegen Sie nicht weit daneben.

The Rock spielt Santas wichtigsten ELF-Agenten (Extremely Large and Formidable), wobei Big Reds Werkstatt und Geschenklieferung eher wie ein Schnell und wütend Geheimdienst als eine nette Spielzeugfabrik. (Schnell Das Drehbuch stammt von Chris Morgan, einem treuen Anhänger der Franchise.) Als der Weihnachtsmann (ein muskulöser und harter Simmons) entführt wird, ruft die Leiterin von ELF, Lucy Lui, den besten Fährtenleser der Welt (Evans) an, der zufällig ein Naughty-Lister der Stufe 4 ist. Sie wissen zwischen ihm und The Rock wird eine haargenaue Kameradschaft herrschen, und es wird jede Menge merkwürdiger Späße geben.

Auf ihrer Mission, den Nikolaus zu retten, muss das ungleiche Duo mit sprechenden Eisbären zusammenarbeiten, am Strand gegen nachwachsende Schneemänner kämpfen und Krampus verprügeln. Und ja, es sieht so aus, als würde Rock im Finale einem riesigen CGI-Monster ins Gesicht schlagen. Regisseur Jake Kasdan (Johnsons „Jumanji“ Serien-Mitarbeiter) scheint diese unerhörten Konzepte mit der gleichen Ernsthaftigkeit anzugehen wie jeden Blockbuster, der sich auf ein Franchise konzentriert – oder so ernst, wie es nur sein kann, wenn man auf Sodomie und „Nerds finden Wonder Woman heiß“-Witze setzt.

Wir werden sehen, ob es sich auszahlt, wenn Rote Eins kommt am 15. November in die Kinos. Halten Sie jetzt Ihr riesiges Rentier fest und schauen Sie sich den Rote Eins Trailer unten.