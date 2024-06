Die Entwicklung einer Grüne Laterne Das Projekt hat im Laufe der Jahre einige schwarze Nächte erlebt, aber das helle grüne Licht des Tages ist näher als je zuvor. HBO hat einen Direkt-Serienauftrag für Laternenein Fernsehevent mit acht Folgen, das letztes Jahr erstmals als Teil der DC Studios-Roadmap von James Gunn und Peter Safran angekündigt wurde.

True Detective: Nachtland Der ausführende Produzent und Drehbuchautor Chris Mundy wird als Showrunner fungieren und gemeinsam mit Damon Lindelof (Wächter, Die Reste) und der mit dem Eisner Award ausgezeichnete Comicautor Tom King (der auch als „basierend auf“ für den kommenden Supergirl: Die Frau von Morgen Film). Alle drei werden auch als ausführende Produzenten fungieren Laternenein Krimidrama um die Kultfiguren Hal Jordan und John Stewart.

Die Einbeziehung von Mundy und Lindelof entspricht dem, was Safran und Gunn zuvor über die Show gesagt haben. „Unsere Vision ist viel mehr Wahrer Detektivterrestrische Ermittlungsgeschichte“, sagte Safran bei der Ankündigung der Serie im Jahr 2023. Tatsächlich lautet die Logline für Laternen heißt es: „Die Serie handelt von dem neuen Rekruten John Stewart und der Lantern-Legende Hal Jordan, zwei intergalaktischen Polizisten, die bei der Untersuchung eines Mordes im Herzen Amerikas in ein dunkles, auf der Erde beruhendes Mysterium hineingezogen werden.“

Man nehme die mit Machtringen ausgestattete intergalaktische Polizeitruppe von DC Comics und platziere sie in Mittelamerika (True Detective: Das Land der Laternen?) fühlt sich an, als ob Gunn absichtlich genau das Gegenteil von dem macht, was er mit Beschützer der Galaxis. Ungeachtet dessen versicherten Safran und Gunn den Fans in einer Erklärung, dass die „ursprüngliche Detektivgeschichte … ein grundlegender Teil der vereinheitlichten DCU ist, die wir nächsten Sommer mit Übermensch.”

Laternen kommt nach zahlreichen gescheiterten Versuchen ans Licht. Nach dem Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle Grüne Laterne Flop von 2011, DC/Warner Bros. entwickelte einen Green Lanterns Corp. Film mit einer Geschichte von David S. Goyer und Geoff Johns. Das scheiterte zugunsten einer HBO-Serie von Produzent Greg Berlanti, dem kreativen Kopf hinter The CWs erfolgreichem Arrowverse. Seth Grahame-Smith wurde als Showrunner engagiert und Finn Wittrock und Jeremy Irvine wurden 2021 als Green Lanterns Guy Gardner bzw. Lan Scott besetzt. Als Gunn und Safran an DC Studios übergeben wurden, wurde das Berlanti/Grahame-Smith-Projekt zugunsten dieser neuen Richtung auf Eis gelegt.

Es gibt noch kein Wort darüber, wer Jordan oder Stewart spielen wird, aber wir werden einen Vorgeschmack auf die Green Lantern-Geschichte bekommen, lange bevor Laternen Debüts. Nathan Fillion wird Green Lantern Guy Gardner in Gunns Übermensch Film, der derzeit gedreht wird und am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen soll.