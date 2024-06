Als Krysten Ritter zum ersten Mal das Drehbuch für die Pilotfolge las Orphan Black: Echoeswusste sie, dass sie in der neuen AMC-Serie nicht mehrere Klone spielen würde – und sie fühlte sich gut dabei. „Ich denke, das wäre einfach verrückt“, erzählt sie Folge mit einem Lachen. „Was Tatiana Maslany gemacht hat, war so schön und so makellos und auf einer ganz anderen Ebene. Das versuche ich nicht zu tun.“

Stattdessen hat Ritter sich gerne für die Rolle von Lucy angemeldet, einer Frau, die in der nicht allzu fernen Zukunft lebt und keine Erinnerung an ihr Leben hat, bevor sie in einem seltsamen Wartezimmer mit einer mysteriösen Ärztin (Keeley Hawes) aufwacht – weil sie ein „Ausdruck“ einer anderen Frau ist, deren Identität sie nicht kennt. Hier beginnt die Serie, in der Lucy nach Antworten sucht, wer sie ist, und einen unerwarteten Verbündeten in einem anderen Ausdruck ihrer selbst findet, der dieses Mal als Teenager geboren wurde (Amanda Fix).

Die andere und doch ähnliche Sci-Fi-Prämisse stammt von der Schöpferin Anna Fishko, die die Idee entwickelte, nachdem sie erfahren hatte, dass Waisenkind Schwarz Die Produktionsfirma Boat Rocker Studios wollte bei ihrer Suche nach einem Spin-off „ganz gezielt keine biologischen Klone mehr machen. Sie wollten nicht, dass eine Schauspielerin 18 verschiedene Versionen ihrer selbst spielt.“

Zum einen, erklärt Fishko, gab es das Erbe von Tatiana Maslanys Emmy-gekrönter Arbeit in den Rollen von Sarah/Cosima/Alison/Helena/Rachel/Elizabeth/Krystal/Veera/Tony/Jennifer/usw.: „Sie wussten, dass Tatiana einfach unglaubliche Arbeit geleistet hatte und es wirklich schwer sein würde, daran anzuknüpfen. Und dann wollten sie einfach nicht altes Terrain wieder betreten.“

Außerdem ist es aus Budget- und Produktionssicht nicht die einfachste Sache, einen Klonclub in Aktion darzustellen. „Es ist technisch sehr anspruchsvoll, dieselbe Darstellerin in derselben Szene gegen sich selbst zu filmen, weil man sie zurückschicken muss, um Haare, Make-up und Garderobe für die andere Seite noch einmal zu machen – und so ist es sehr zeitaufwändig und daher teuer, auf diese Weise zu arbeiten“, sagt Fishko.

Daher war sie erleichtert, diesen speziellen Ansatz vermeiden zu können, „denn ich glaube, es wäre noch schwieriger gewesen, im Schatten der Originalserie zu stehen.“ Stattdessen kam Fishko auf die Idee der „Ausdrucke“, die, wie sie sagt, „aus Gesprächen mit meinem Mann entstand, einem ehemaligen Philosophieprofessor, der die Originalserie wirklich geliebt hat. Er hatte sich früher in seiner Karriere ein wenig mit der persönlichen Identität beschäftigt, und so entstand diese Idee von drei verschiedenen Versionen derselben Frau in drei sehr unterschiedlichen Altersstufen.“