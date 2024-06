Ryan Gosling hat sich mit Amazon MGM Studios für eine neue Zombiekomödie zusammengetan. Früher habe ich Gehirne gegessen, heute esse ich Grünkohl.

Entsprechend Der Hollywood ReporterGosling ist derzeit nicht als Hauptdarsteller in dem Film vorgesehen, wird aber neben Jessie Henderson als Produzent unter der Produktionsfirma General Admission fungieren. Das Projekt ist Gegenstand eines First-Look-Deals mit Amazon.

Früher habe ich Gehirne gegessen, heute esse ich Grünkohl wird Berichten zufolge in einer „post-post-apokalyptischen“ Welt spielen, in der ehemalige Zombies versuchen, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Adam und Daniel Cooper werden das Drehbuch als Adaption ihrer unveröffentlichten 42-seitigen Kurzgeschichte verfassen.

Goslings nächstes Projekt ist Projekt Ave Mariaein Film, der auf Andy Weirs gleichnamigem Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 2021 basiert, in dem er den einzigen überlebenden Astronauten auf einem Raumschiff spielen wird. Er soll auch als Produzent fungieren.

