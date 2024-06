Ehemalig Bob’s Burger Schauspieler Jay Johnston plant, sich für seine Rolle bei den Unruhen im US-Kapitol am 6. Januar schuldig zu bekennen, berichtet Ryan J. Reilly von NBC News.

Laut Gerichtsakten wird Johnston am 8. Juli ein Schuldbekenntnis ablegen, nachdem er im Juni 2023 festgenommen und wegen Behinderung der öffentlichen Ordnung während der Unruhen und mehrerer Vergehen angeklagt worden war.

Reilly weist auch darauf hin, dass Johnston während seiner Nebenrolle in Moderatorbei dem er an der berüchtigten Schlägerei zwischen den rivalisierenden Nachrichtenteams teilnahm.

Johnston wurde verhaftet, nachdem das FBI getwittert ein Foto im März 2021, in dem er um Auskunft über seine Identität gebeten wurde. Er soll eine Gruppe an die „Frontlinie der Randalierer geführt haben, die der Polizei gegenüberstanden, die den Eingang zum Kapitol verteidigte“, und dabei geholfen haben, einen Angriff auf die Gruppe von Beamten zu starten.

Nachdem Internet-Detektive Johnston in FBI-Aufnahmen identifiziert hatten, wurde er von seinem Bob’s Burger Rolle als Jimmy Pesto Sr. im Dezember 2021. Zuvor war er Autor und Schauspieler bei Herr Show und porträtierte Officer Taylor in Verhaftete Entwicklung.

Der einzige Mann, von dem bekannt ist, dass er sowohl am News Fight in Anchorman (2004) als auch am Angriff auf das Kapitol am 6. Januar (2021) teilgenommen hat, plant laut Gerichtsakten, sich am 8. Juli schuldig zu bekennen. https://t.co/uuISWONtMt

— Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) 25. Juni 2024