Hallmark Channel und die Kansas City Chiefs haben die zusätzliche Aufmerksamkeit durch die hochkarätige Beziehung zwischen Travis Kelce und Taylor Swift ausgenutzt und sich für einen Weihnachtsfilm mit dem Titel zusammengetan. Holiday Touchdown: Eine Liebesgeschichte der Chiefs.

Die Hauptrollen in dem für das Fernsehen produzierten Film spielen Tyler Hynes (Letterkenny), Jägerkönig (Schatten der Leidenschaft) und Ed Begley Jr. (Ruf lieber Saul an). Der Film wird komplett in Kansas City gedreht, einschließlich des GEHA Field der Chiefs im Arrowhead Stadium.

Um fair zu sein, Holiday Touchdown: Eine Liebesgeschichte der Chiefs ist kaum eine Kopie der Romanze zwischen Kelce und Swift. „Alana Higman (King) ist sich sicher, dass ihre Familie aufgrund ihrer lebenslangen Erfahrung als Superfans der Kansas City Chiefs zu den Favoriten für den ‚Fan des Jahres‘-Wettbewerb des Teams zählt“, heißt es in der offiziellen Logline. „Derrick (Hynes), Director of Fan Engagement, hat die Aufgabe zu beurteilen, wie Alana und ihre Familie im Vergleich zu den beiden anderen Finalisten abschneiden.“

In der Beschreibung heißt es weiter: „Während die beiden Zeit miteinander verbringen, ist klar, dass es zwischen ihnen funkt, doch als die alte Chiefs-Wintermütze ihres Großvaters (Begley Jr.) verloren geht, beginnt Alana an allem zu zweifeln, was sie über Schicksal und Bestimmung geglaubt hat, und stellt sogar ihre Zukunft mit Derrick in Frage – es sei denn, ein bisschen Weihnachtszauber kann ihr ein letztes Ave Maria bescheren.“

Wie Indiewire anmerkt, haben die Chiefs zuvor Weihnachtsfilme auf dem Hallmark Channel parodiert, indem sie einen Trailer für den gefälschten Film veröffentlichten. Sich in Fußball verlieben. Sehen Sie sich das unten an.

Unterdessen brachte Swift Kelce während ihres Konzerts im Wembley-Stadion am Sonntagabend heraus.