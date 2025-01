In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute spricht der Singer-Songwriter Cecilia Castleman durch jedes Lied auf ihrer selbstbetitelten LP.

„Wenn ich nicht schreibe, fühle ich mich nicht wirklich ganz“, erzählt Cecilia Castleman Folge. Nachdem er Zeit mit ihrem Debütalbum verbracht hat, ist es eine Aussage, die leicht zu glauben ist: Das Album ist ein selbstbewusster Werk, der eine konsequente narrative Stimme enthält. Cecilia Castleman fühlt sich gründlich und angemessen an.

Castleman aus Nashville, Castleman, schnitt den Rekord in den Henson Recording Studios in LA mit Don und tauchte sich nicht nur in eine andere Wellenlänge kreativer Energie ein, sondern auch einen Ort, der sich in einer völlig anderen Musikgeschichte verwendete. „Sie gehen herein und spüren eine Welle der Energie, die ich je zuvor jemals gefühlt habe“, sagt sie über die Erfahrung. „In einer solchen Umgebung mit all diesen legendären Musikern wie Pino Palladino, Abe Laboriel Jr. und Benmont Tench war für mich aufregend.“

Fans von Haim und Maggie Rogers werden in dem Album viel zu lieben finden, von der minimalistischen Gitarrenkulisse von „It’s in Ocright“ bis zum bedauerlichen „You Go Thru Thru Girl Thru Girls Like You Go Thru Thru Thru Thru3333“. Es handelt sich um eine Genre-Mischungskollektion, in der sich moderne Noten des Landes angerufen haben, um sich mit lockeren Pop-Melodien und Fuzzy, Rock-Adjacent Instrumentals zu kombinieren. Während einige der Vorversion-Tracks seit Monaten den Hörern zur Verfügung stehen, ist Castleman der Ansicht, dass das in vollständige Album nur der Beginn des Weges ist, den sie schnitzt.

„Diese Branche ist so ein Wirbelwind von Höhen und Tiefen – es ist manchmal jede Emotion auf einmal“, bemerkt sie. „Ich bin aufgeregt, wenn ich sehe, dass Leute das tun, was sie lieben und ihren Weg finden, weil es nicht einfach ist.“

Hören Sie sich das vollständige Album unten an und lesen Sie weiter für ihre Einblicke in jedes Lied auf der LP.